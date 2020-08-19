南韓「愛第一教會」已632人確診 8千警追捕800名失聯信徒

南韓「愛第一教會」疫情延燒，首爾有警察被信徒傳染，防疫人員採檢其他警察的檢體。（美聯社）

2020-08-19 15:49:27

〔即時新聞／綜合報導〕南韓爆發第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，過去5天新增991例確診，首都圈疫情漸趨失控。被認為是此波疫情源頭的首爾城北區「愛第一教會」截至今日中午12時，已累計632例確診。此外，因「愛第一教會」極不配合政府檢疫，甚至傳出2名確診教徒從隔離地逃脫，目前全國已組織超過8500名警察追捕800名失聯的信徒。

綜合韓媒報導，南韓「愛第一教會」自12日傳出首例確診，疫情迅速蔓延，截至今日中午12時，已累計632例相關病例，而昨日也確認該教會負責牧師全光焄組織的15日反政府示威遊行中至少有10名確診信徒，已傳染另外10名曾參加該活動的民眾，且因該教會極不配合政府的檢調工作，至今仍有800名信徒失聯，目前超過8500名警察追查這些信徒。

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據悉，因有傳言稱只要是「愛第一教會」信徒，無論病毒核酸檢測結果如何，都會被告知結果為「陽性」，被強制「隔離」。部分信徒深信不已，因此拒不配合政府檢調，甚至先後有2名確診信徒逃出隔離點。大邱慶北的40多歲女子在隔離點等待送醫的過程中，咬傷丈夫後逃脫，4小時後被逮捕。另一名50多歲男子從京畿道醫院後搭乘公車逃往首爾，途中曾至寺廟躲藏，最後在首爾市西大門區新村的咖啡廳，在場有40多名顧客。

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