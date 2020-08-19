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    超駭人！連日暴雨灌四川今爆路面突塌陷 21輛車瞬間掉巨坑

    中國四川宜賓一處路面突塌陷，21輛車直墜巨坑中。（圖截自Twitter影片）

    中國四川宜賓一處路面突塌陷，21輛車直墜巨坑中。（圖截自Twitter影片）

    2020-08-19 11:38:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省自10日起遭受暴雨襲擊，多地嚴重淹水、山洪暴發，強降雨直到今早才結束。四川宜賓今日爆凌晨銀龍廣場前的路面，疑因連日大雨侵蝕，導致崩塌，21輛車瞬間被吞入巨坑中，截至凌晨5時，已吊出15輛車。官方稱該廣場已經空置很久，無人傷亡，但塌陷路面湧出大量泥水，加上該廣場鄰近金沙江，附近已受長江地5號洪水影響，水已漫上路面，搶救工作恐增難度。

    綜合中媒報導，今日零時15分四川省宜賓市翠屏區銀龍廣場前路面突然塌陷，停靠在路旁的21輛車連帶樹木、電線杆瞬間掉落巨坑中，揚起陣陣沙塵，場面超駭人。截至凌晨5時，消防部門已吊起15輛車，目前塌陷處已被封鎖，地下停車場已全部轉移，官方表示，塌陷原因未明，疑因連大雨侵蝕路基。強調無人傷亡，但塌陷路面湧出大量泥水，加上該廣場鄰近金沙江，附近已受長江地5號洪水影響，水已漫上路面，搶救工作恐增難度。

    對此，中國網友表示，「豆腐渣工程？」、「真不是大樓偷工減料？旁邊大馬路怎麼沒事？」、「四川怎麼一天到晚路塌陷」、「旁邊的大樓感覺也好危險呀」、「地下全空了...」、「有些車停著停著就淹了、有些車停著停著就沒了」。

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