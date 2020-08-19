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    從出生就歧視！ 美研究：白人醫師接生非裔嬰兒 死亡率高出3倍

    最新一項研究指出，非裔嬰兒受白人醫生接生的死亡率遠比非裔醫師高出3倍，此為示意圖。（法新社）

    最新一項研究指出，非裔嬰兒受白人醫生接生的死亡率遠比非裔醫師高出3倍，此為示意圖。（法新社）

    2020-08-19 13:10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕今年5月發生的佛洛伊德案讓非裔美國人受到的全面性種族歧視問題再次浮上檯面，最新一項研究指出，非裔嬰兒接受白人醫生接生的死亡率遠比非裔醫師高出3倍，凸顯出即使是發誓救人的醫師也無法擺脫種族歧視的影響。

    根據《CNN》報導，昨天發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究中，喬治梅森大學（George Mason University）研究人員公布了一項跨時代的大數據調查，科學家發現，非裔嬰兒在接受白人醫師接生及後續照料時，其死亡率比接受非裔醫師照料高出3倍，若是白人嬰兒則無顯著差異。

    該研究計畫蒐集比對1992至2015年這24年間，佛羅里達州共180萬筆在醫院生產的數據，發現了此一巨大種族差異，報告顯示，非裔醫師在照顧同樣黑皮膚的新生兒時的表現優於白人醫師，不過尚未對此一趨勢背後的原因進行分析。

    根據美國衛生與公共服務部少數民族健康辦公室（US Department of Health and Human Services'Office of Minority Health）的統計，直到現今，非裔嬰兒的早期死亡率仍受各種因素影響，比白人嬰兒高出2.3倍。

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