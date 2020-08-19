西灣河開槍警遭控 港律政司竟要求法庭撤控、豁免出庭

21歲男子周柏均在去年11年11日在西灣河遭交通警察以實彈射擊致傷。（路透）

2020-08-19 09:56:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨立法會議員許智峯先前向西灣河開槍交警提出私人檢控，法庭原訂將在8月31日傳該交警出庭答辯，但律政司卻介入此案，去函西九龍裁判法院要求撤控。對此，許智峯對此批評律政司司長鄭若驊「以人治取代法治」，為保護警隊不問是非黑白。

綜合港媒報導，許智峯在今年1月向法院提出私人檢控該交警，東區裁判法院6月決定，針對「意圖造成身體嚴重損害而射擊」、「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危及他人安全」共3罪批出傳票，該交警須於8月31日出庭答辯。

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但許智峯昨日公布其律師團隊收到由西九龍裁判法院所寄出的信件，內容指出律政司司長決定介入此案，更表明會撤銷涉事交警的傳喚，要求法院在8月20日至28日其中一天安排提訊，並豁免被告交警出席聆訊。

針對律政司此舉，許智峯十分憤怒，並批評律政司長鄭若驊此舉是以「以人治取代法治」，申請撤銷傳票亦無提出任何理由，「連調查都沒有進行，便作出撤控決定，做法黑箱作業是官官相護，為保護警隊不問是非黑白」。

許智峯表示，將會要求律政司交代介入私人檢控的原因，同時也會與團隊商量，在短期內考慮提出司法覆核。

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