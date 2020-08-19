為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    西灣河開槍警遭控 港律政司竟要求法庭撤控、豁免出庭

    21歲男子周柏均在去年11年11日在西灣河遭交通警察以實彈射擊致傷。（路透）

    21歲男子周柏均在去年11年11日在西灣河遭交通警察以實彈射擊致傷。（路透）

    2020-08-19 09:56:25

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主黨立法會議員許智峯先前向西灣河開槍交警提出私人檢控，法庭原訂將在8月31日傳該交警出庭答辯，但律政司卻介入此案，去函西九龍裁判法院要求撤控。對此，許智峯對此批評律政司司長鄭若驊「以人治取代法治」，為保護警隊不問是非黑白。

    綜合港媒報導，許智峯在今年1月向法院提出私人檢控該交警，東區裁判法院6月決定，針對「意圖造成身體嚴重損害而射擊」、「罔顧他人安全的情況下發射彈藥」及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危及他人安全」共3罪批出傳票，該交警須於8月31日出庭答辯。

    但許智峯昨日公布其律師團隊收到由西九龍裁判法院所寄出的信件，內容指出律政司司長決定介入此案，更表明會撤銷涉事交警的傳喚，要求法院在8月20日至28日其中一天安排提訊，並豁免被告交警出席聆訊。

    針對律政司此舉，許智峯十分憤怒，並批評律政司長鄭若驊此舉是以「以人治取代法治」，申請撤銷傳票亦無提出任何理由，「連調查都沒有進行，便作出撤控決定，做法黑箱作業是官官相護，為保護警隊不問是非黑白」。

    許智峯表示，將會要求律政司交代介入私人檢控的原因，同時也會與團隊商量，在短期內考慮提出司法覆核。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    用轉換抵押躲制裁沒用！黃之鋒斷言：港警務處長仍受波及
    2020-08-19 00:14

    用轉換抵押躲制裁沒用！黃之鋒斷言：港警務處長仍受波及
    周庭日文抒發絕望心境 哀嘆：隨時都做好最壞打算
    2020-08-18 23:39

    周庭日文抒發絕望心境 哀嘆：隨時都做好最壞打算
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    到底在哪？親中港媒稱張崑陽赴英 被打臉改口：在台灣
    2020-08-18 22:54

    到底在哪？親中港媒稱張崑陽赴英 被打臉改口：在台灣
    三年前入獄照曝光！羅冠聰：願不再有港人因爭取公義而入獄
    2020-08-18 21:45

    三年前入獄照曝光！羅冠聰：願不再有港人因爭取公義而入獄
    國際今日熱門
    2020-08-18 11:12

    死亡人數超過17萬 武漢肺炎成美國第三大死因

    2020-08-18 10:54

    武漢肺炎》好消息！新研究曝人類對病毒存在「強大免疫能力」

    2020-08-18 11:51

    武漢肺炎》疫情延續 美國加州病例總數領先佛州逾5萬例

    2020-08-18 10:35

    5天累計近千例確診！南韓新增246例 政府恐祭更嚴格措施防疫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播