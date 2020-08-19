印尼清晨遭兩強震侵襲 規模皆達6.8

印尼蘇門答臘發生芮氏規模6.8、6.9強震。（圖片擷取自USGS）

2020-08-19 07:54:15

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇門答臘周邊海域今晨連續發生兩起強震，分別為芮氏規模6.8、6.9，目前當地災情未明，暫無海嘯威脅。

根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，台灣時間今天上午6時24分，蘇門答臘明古魯省西南西139公里處發生芮氏規模6.8地震，深度22公里；6時29分126公里處再發生芮氏規模6.9地震，深度26公里。

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