中共批准的才能看！大量非官方宗教書籍遭焚毀 中國教徒悲嘆

中國打壓境內宗教自由的力道日漸增加。示意圖。（美聯社）

2020-08-18 23:09:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓境內宗教自由的力道日漸增加，近期更傳出中國各地政府大舉沒收基督教的刊物、書籍等進行銷毀，且各地政府疑似為了避免遭到高層官員究責，落實政策一律從嚴。

根據長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，中國各地近期加強沒收非經中共當局批准的出版物，其中江西「中國基督教協會」與「中國基督教三自愛國運動委員會」（簡稱兩會）更在6月18日發布通知，要求清查各地基督教堂點的出版物、宣傳品、圖書、畫冊、報刊、音檔資料及內部資料性出版物，並調查來源、出處，對流通管道進行管控。

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根據該通知指出，在江西省範圍內，「只有全國兩會和江西省兩會出版發行以及國家許可發行的出版物才是合法的」，教會出版的內部資料的編印必須經省宗教事務部門、省出版物主管部門同意才可限量發放；但根據江西省一些三自教會的志工透露，當局在實際落實該政策時要求更為嚴苛，「一些地方甚至沒收了除官方聖經、詩歌本以外的所有基督教書籍」。

其中江西省贛州市大余縣政府人員更沒收了當地三自教堂裡除了兩會出版的聖經和詩歌本以外的全部書籍，並稱這些書是「由未經批准的出版社發行」，有信徒要求留下這些書籍，以便自行處理，但政府人員稱，為避免書籍被再使用，必須將書籍焚毀，後將100多公斤的印刷物全部沒收。

贛州市潭東鎮政府人員在7月初時，到當地一間三自教堂檢查所有出版物，聲稱只允許留下兩會出版的聖經和詩歌本，其他出版物都不能出現在教堂，就連孩子作業本也不行，「政府官員威脅稱違反規定就關閉教堂」；有教徒感嘆，他們這樣做是不合法的，「但中國是中共的天下，他們想怎麼做就怎麼做」。

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