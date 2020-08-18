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    大象糞便高價賣！ 納米比亞網路瘋傳可治武肺謠言

    納米比亞政府警告民眾，不要相信社群媒體上有關大象糞便可以治療武漢肺炎的說法。大象糞便示意圖。（美聯社）

    納米比亞政府警告民眾，不要相信社群媒體上有關大象糞便可以治療武漢肺炎的說法。大象糞便示意圖。（美聯社）

    2020-08-18 22:25:47

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲納米比亞的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例快速增加，政府警告民眾，不要相信社群媒體上有關大象糞便可以治療武漢肺炎的說法。

    《路透》報導，納米比亞環境、林業和旅遊部發言人穆雲達（Romeo Muyunda）說，政府已經觀察到出現越來越多聲稱大象糞便可治療武漢肺炎的消息。

    穆雲達說，「我們在社群媒體上看到人們以高昂的價格出售大象糞便。這全是炒作。」

    當地有一些傳統治療師說，大象糞便可治療頭痛、牙痛和鼻塞，但聲稱它可以治療武漢肺炎是一種新說法。

    納米比亞衛生部長尚古拉（Kalumbi Shangula）強調，武漢肺炎尚未有確切治療方法。他告訴當地報紙《The Namibian》，如果有人提出這樣的主張，必須將其視為錯誤。

    位於非洲西南部的納米比亞一開始因成功遏制病毒傳播而廣受稱讚，但如今新病例的增加速度大幅加快。

    根據最新官方統計，目前確診病例有4344例，死亡36例，首都溫荷克（Windhoek）最近取代港口城市華維斯灣（Walvis Bay），成為該國疫情最嚴重的地區。

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