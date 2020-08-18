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    堅信美國有地下政府 虛擬邪教組織「匿名者Q」興起

    「匿名者Q」是近期新興的極端右翼組織，支持者堅信有一個「深層政府」掌握實權，並密謀推翻川普政府。（美聯社）

    「匿名者Q」是近期新興的極端右翼組織，支持者堅信有一個「深層政府」掌握實權，並密謀推翻川普政府。（美聯社）

    2020-08-18 22:00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近期有一個名為「匿名者Q」（QAnon）的新興右翼組織引發討論，他們的核心教義是堅信有一個由民主黨菁英組成的「深層政府」（deep state）掌握實權，並隨時有可能推翻執政黨政府，因此組織旨在揭發民主黨菁英的陰謀；該組織規模龐大，連現今檯面上的眾議員也是「匿名者Q」支持者。

    綜合媒體報導，匿名者Q是個結構鬆散的網路組織，支持者多數是美國總統川普（Donald Trump）的死忠粉絲，匿名者Q相信，民主黨權貴都是「崇拜撒旦的戀童癖」，他們不僅經營著各種性剝削產業，甚至靠著掌控媒體與娛樂事業，正在密謀推翻川普政府。而組織成員對於其核心教義的堅信程度也讓CNN稱其為「虛擬的邪教組織」。

    該組織相信「深層政府」已經串連了國際社會官僚體制，並針對川普及其支持者發起顛覆行動，他們還認為政府中藏有一位軍方或情治出身的極高層人物「Q」，他立志揭發民主黨人的陰謀，因此被支持者視為愛國者或聖人般的存在。

    而近日受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，人們只能隔離在家，鬱悶情緒無處宣洩之下導致匿名者Q的支持者迅速上升，匿名者Q支持者臉書社團之一「匿名者Q新聞與最新消息、信號、麵包屑與對抗陰謀之戰」（QAnon News & Updates-Intel drops, breadcrumbs, & the war against the Cabal），該社團的成員從今年1月1日至8月1日足足暴漲10倍。

    美國多家媒體也特別示警，表示「匿名者Q」是一個不能忽視的存在，它可能助長國內的極端暴力主義，目前Facebook也正致力於管控匿名者Q的社群，避免有心人士利用平台滋事。但在官方態度方面，近日川普被問到關於匿名者Q的問題時，卻刻意忽略該題，顯然並無意打擊該社群。

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