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    「中國構成美國最大國安威脅」 美情報總監：北京擬阻川普連任

    美國情報總監雷克里夫（見圖）直指中國是美國最大的國安威脅。（法新社資料照）

    美國情報總監雷克里夫（見圖）直指中國是美國最大的國安威脅。（法新社資料照）

    2020-08-18 17:38:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨國會議員2016年以來一直嚴厲警告有關「俄羅斯干預」，但對中國干預2020年大選的可能性卻不那麼在意。美國情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）17日強調，中國對美國構成的國家安全威脅，比其它任何國家都大；他認為，北京可能出手干預11月3日的美國總統大選，企圖讓尋求連任的川普敗選。

    雷克里夫接受《福斯新聞》訪問時指出，來自中國的威脅其實很巨大，他「正在投入所需的情報資源，以充分理解中國所構成的威脅，並為美國決策者提供最佳情報，以對抗中國廣泛而深入的惡意活動」。

    雷克里夫說：「中國的威脅不論在經濟、軍事和科技上都非常嚴重，更包括干預選舉。」

    他分析，北京認為川普難以預測，因此希望川普丟掉總統大位，同時也目標朝政策不符北京利益的政治人物下手。雷克里夫指出：「中國擔心川普總統連任，將導致他們認為是『反中』的政策得以延續，因此加大力度影響美國的政策環境，使其對中國有利。」

    福斯新聞引述情報界一位官員說法，近幾個月來，隨著美中交鋒情勢升高，中國正在加緊朝此方向努力，主要手段之一，包括偽造社交媒體帳號，以宣揚放大其反美理念，旨在反對川普政府。

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