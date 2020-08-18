不是南極？ 美國新研究：企鵝源自澳洲、紐西蘭

美國最新研究表明，企鵝並非如科學家多年來相信的源自南極洲，最初是在澳洲和紐西蘭進化。圖為國王企鵝。（法新社）

2020-08-18 18:25:03

〔即時新聞／綜合報導〕一般人想到企鵝，腦中出現的通常是這種鳥類在南極大陸蹣跚行走或在冰冷的南極水域暢游的畫面，但美國最新研究表明，企鵝並非如科學家多年來相信的源自南極洲，最初是在澳洲和紐西蘭進化。

《CNN》 報導，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的團隊與世界各地的博物館和大學合作進行的這項研究，分析了18種不同企鵝的血液和組織樣本，利用這種基因訊息回溯過去，追溯幾千年來企鵝的遷移和多樣化。

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這項週一發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS USA）的研究指出，「我們的結果表明，企鵝冠群起源於中新世（Miocene，地質年代）的紐西蘭和澳洲，而不是南極洲」，「企鵝最初居住在溫帶環境，之後才遷移到冰冷的南極水域」。

研究人員認為，企鵝源起於2200萬年前的澳洲與紐西蘭。之後，國王企鵝和皇帝企鵝的祖先分離並遷至南極水域，可能被當地豐富的糧食供應所吸引。

這些發現還支持國王企鵝和皇帝企鵝是「旁系群」（sister group）的理論。這2種物種在企鵝家譜中的位置長期引發爭論。

在約1200萬年前，南極洲和南美洲南端之間的德累克海峽（Drake Passage）是完全開放的，這使企鵝可遊遍整個南大洋，並更廣泛地擴散到南極洲群島以及南美洲和非洲的溫暖沿海地區。

時至今日，澳洲、紐西蘭以及南極洲、南美洲、南大西洋地區、非洲南部、亞南極地區、印度洋諸島和亞熱帶地區仍可發現這種不會飛的鳥。

在研究過程中，研究人員還發現了一種尚未被科學記載的企鵝新譜系。

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