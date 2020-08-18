美售台先進F-16V 專家：告誡中國須慎思動武後果

台灣近日正式簽約向美國購買66架F-16V戰機。（美聯社資料照）

2020-08-18 16:08:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣近日正式簽訂合約向美國採購66架F-16V戰機，預計在2026年前完成全部交機作業。對此，《美國之音》（VOA）18日引述分析指出，此舉具有重要政治意義，象徵美國會繼續恪守協助台灣自我防衛的承諾，並提高台灣的防禦水準，令中國必須對動武考慮再三。

針對美國自1992年老布希總統向台灣出售150架F-16戰機以來，再度向台灣出售先進戰機，華府智庫「蘭德公司」資深研究員希斯（Timothy Heath）指出，此舉顯示美中緊張局勢的嚴重性，當美中關係總體上更加合作時，美國不太會向台灣出售大量武器。

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他指出，雖然這次軍售在一定程度上是出於美中關係日益惡化，但也代表台灣已經證明它是一個繁榮的民主國家，而美國許多人也愈來愈難被北京主張擁有台灣的論點說服。

台灣購買F-16V雖不會改變中國占優勢的軍事力量，但顯示台灣仍是美國的親密朋友，政治意義大於軍事意義。這將迫使中國在與台灣打交道時更為謹慎，因為中方知道美國在乎台灣發生的事。

文中指出，F-16V的另一層意義是，幫助台灣維持非常有競爭力的軍事實力，不是相對於中國，而是亞洲，因為操作先進戰機並擁有現代化軍隊，將為台灣帶來尊重和地位。當中國在外交上孤立台灣時，這點很重要。

台灣「軍情與航空」網站主編施孝瑋則表示，台灣購入F-16V提升空軍戰力，未來若真的發生軍事衝突，在量雖不及、但質獲提升的情況下，或有與中國戰機一較高下的空間。

他進一步解釋，台灣現在透過新的軍購及研發不對稱軍事力量，主要是提高中國未來一旦採取軍事行動所必須承擔的代價，迫使中方必須對動武考慮再三。換言之，台灣的軍事建設不是求戰，而是希望阻止戰爭發生。

此外，台灣固然希望購買更高階的F-35B戰機，但從單價看來，F-16V價格約是F-35B一半，且維持戰機也需花上高額經費。再說，若美國同意出售F-35B給台灣，可能有違美中的「八一七公報」，當中指美對台軍售基本上不能超過台灣現有武器水準。一旦美方這麼做，顯然視該公報為無物，中方反應將更強烈。

他認為，美方在某種程度上，還是不能把與外國簽訂的公報當作歷史文件，但售台F-16V短期內是提升台灣空防的好辦法。

華府智庫「傳統基金會」資深研究員成斌（Dean Cheng）也同意道，除了維持戰機所費不貲外，訓練飛行員熟悉新型戰機也需要很長時間。考量到F-35B高昂價格，以同樣的經費購買更多架F-16V會是較好選擇。

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