批美國政客找藉口打壓 中國外交部：其實要置TikTok於死地

美國總統川普本月14日頒布行政命令，要求中國北京「字節跳動」公司必須在90天內拆售抖音國際版TikTok的美國業務。（法新社）

2020-08-17 22:34:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普本月14日頒布行政命令，要求中國北京「字節跳動」公司必須在90天內分拆出售「抖音」國際版「TikTok」的美國業務，且交易完成後還必須銷毀所有美國用戶的備用數據。對此，中國外交部發言人今（17）日回應，認為美國有些政客有意要將「TikTok」置於死地。

川普14日引用美國「國防生產法」簽署針對「TikTok」的行政命令，直言：「可靠證據顯示，字節跳動公司可能會採取威脅行動，危害美國國家安全。」他要求該公司在90天內拆售TikTok在美業務，以及銷毀美國用戶的備份資料，並書面知會美國外來投資審查委員會（CFIUS）。美國財政部長努勤另表示，CFIUS徹底檢視字節跳動2017年收購美國影音平台Musical.ly，並併入TikTok的交易案後，一致建議川普採取這項行動，以保護美國用戶個人數據。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人趙立堅今批評，TikTok幾乎滿足美方的所有要求，仍逃不過美方一些人出於「強盜邏輯」的「巧取豪奪」，批評「美國一些政客非要無中生有、羅織罪名，置TikTok於死地」。

對於美國官方所質疑的「國家安全」問題，趙立堅稱，「國家安全」只是美國打壓他國的理由，是打壓非美國企業的「尚方寶劍」，更批評所謂自由、安全不過是美國一些政客所奉行的「數字砲艦政策」藉口。

趙立堅認為，美國的霸凌行徑是對美國一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的否定，不僅違反國際貿易規則，肆意侵害他國利益，也必將損害美國自身利益。最後，趙立堅也呼籲美國應立即糾正錯誤，停止汙衊抹黑中國，停止無理打壓別國企業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法