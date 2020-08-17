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    比「新天地教會」更危險 南韓︰首都圈武肺感染率風險超高

    南韓首都圈再爆大型教會群聚感染事件，包含教會成員在內的大批民眾15日在首爾舉行反政府示威。（路透社）

    南韓首都圈再爆大型教會群聚感染事件，包含教會成員在內的大批民眾15日在首爾舉行反政府示威。（路透社）

    2020-08-17 16:22:07

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓再爆發多個武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染事件，自12日傳教徒確診，截至16日零時，首都圈已有548起關連病例。南韓中央防疫對策本部今日坦言，「現在首爾和京畿道處於隨時隨地都可能發生感染的危急狀況」，疫情擴散趨勢接近2月爆發的「新天地教會」感染事件，但狀況比當時棘手、更危險，呼籲兩地居民嚴守防疫指南，否則後果比第一波疫情還嚴重。

    綜合韓媒報導，韓國首都圈自12日起爆發教會群聚感染事件，首爾城北區的「愛第一教會」和京畿道龍仁市的「我們第一教會」的關聯病例快速增長，截至16日零時，3天內累計548例確診。韓國中央災難安全對策本部第一統籌協調官金剛立今日坦言，現在首都圈的疫情擴散趨勢，接近2月在大邱、慶尚北道爆發的「新天地教會」感染事件，但現在的感染情況和防疫應對方面比當時更棘手、危險。

    金剛立表示，因當初在大邱、慶尚北道的疫情主要是由「新天地教會」擴散，雖然傳播率強但感染源單一，因此較容易追查，且感染者主要為年輕人，致死率較低。但目前首都圈的疫情是由多地、多場所爆發，且染疫的老年人多，致死率高，故風險更勝「新天地教會」疫情。

    金剛立坦言，「現在首爾和京畿處於隨時隨地都可能發生感染的危急狀況」，呼籲首都圈居民保持「社交距離」、緊守限聚令，並說今後2星期內，除必要的外出，應盡量留在家內避免疫情擴散。

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