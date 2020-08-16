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    不滿政府獨裁腐敗 泰國逾萬人上街爭民主

    1名示威者右手高舉「我的自由在哪？我的權利在哪？」標語，左手比出「3大訴求」手勢。（路透）

    1名示威者右手高舉「我的自由在哪？我的權利在哪？」標語，左手比出「3大訴求」手勢。（路透）

    2020-08-16 22:45:44

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕泰國首都曼谷今（16）日爆發反政府示威，示威者聚集於曼谷民主紀念碑，舉起「獨裁下台、民主萬歲」的標語並吶喊口號，當地警方指出，現場人數已經破萬。

    綜合外電報導，泰國本次反政府示威最早由學生發起，從7月底開始走上街頭，甚至改編日本卡通「哈姆太郎」歌詞揶揄政府的腐敗，並提出「舉辦新選舉」、「修憲」、「停止恐嚇批評政府者」3大訴求。受到香港「反送中」運動的影響，泰國示威者也仰賴社群媒體聯繫，並且聲稱他們的活動沒有領導者。

    上週末的示威只有4000多人響應，但在警方過去一週內逮捕3名學運領袖後，本週抗爭規模已經超越學運，吸引逾萬民眾參與，1名68歲的婦人向《法新社》表示，她不能讓學生獨自走在這條艱困的路上。觀察家指出，16日的反政府示威是2014年現任泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）掌權後，規模最大的抗爭。

    除了民主派示威者，民主紀念碑也有數十名王室擁護者到場示威，泰國警方出動了約600名警力維持秩序。針對民主派示威者的訴求。

    總理帕拉育聲稱，大部分的泰國民眾都不支持這些示威者。

    泰國從1932年推翻君主制，改採君主立憲政體後，幾乎每6年就會發生1次政變，其中大多數的時間處於軍政府的統治之下。現任總理帕拉育便是在2014年政變推翻民選政府的軍政府領袖，在去年任期屆滿後，透過充滿爭議的選舉成功連任總理。

    泰國16日爆發反政府示威，逾萬人聚集於曼谷民主紀念碑。（法新社）

    泰國16日爆發反政府示威，逾萬人聚集於曼谷民主紀念碑。（法新社）

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