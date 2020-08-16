武漢肺炎》是他太倒楣還是病毒太狡猾？菲內政部長二度確診

菲律賓內政部長愛德華多（見圖）16日證實二度確診感染武漢肺炎。（美聯社）

2020-08-16 22:42:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球迅速蔓延，已確診過的病患痊癒後可能會二次感染嗎？據美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲國內政部長愛德華多（Eduardo Ano）16日對外證實，他第二次確診感染武漢肺炎！

愛德華多是菲律賓政府國家工作隊的副主席，負責執行控制病毒的措施，例如封鎖、設立檢查站和宵禁，他曾於3月31日首次確診感染，成為首位確診的菲國內閣部長，後經治療康復。

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愛德華多16日在一份發給媒體的聲明中稱，他第二次確診感染了武漢肺炎。愛德華多表示，他於8月13日開始出現類似流感的癥狀，包括喉嚨痛和身體疼痛，此後他便開始自我隔離並於14日接受了檢測。15日晚，愛德華多接到通知稱他的檢測結果呈陽性。

愛德華多表示，他已自我隔離，並接受醫生的密切觀察。

專家普遍看法一直是感染者將會產生免疫力，不會二度感染，但這是根據病毒一般行為所做出的判斷。研究方面一直無法確定是否可能重複感染武漢肺炎。

此前，日本與美國都出現武漢肺炎病患痊癒後，二度感染的病例。歐洲研究也指出，人體內的抗體，可能幾個月後就會消失，確實有二度感染的可能。專家認為，就算疫苗問世，恐怕得兩、三年就打一次，才能避免染病。

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