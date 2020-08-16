他揭柯粉粉專管理員是中國小粉紅 怒轟：企圖裂解台灣民主

時事Youtuber「鬼才阿水」揭露挺柯粉專「姚蚊子的日記」的管理員是中國職業學生，其中兩名管理員人在中國北京，還有兩名則是在澳門，主要工作是藉由扶植特定親中候選人，來製造親中反台的聲量，企圖破壞台灣的民主政治。圖為臉書粉專「姚蚊子的日記」日前發文抨擊民進黨。（圖擷取自臉書＿姚蚊子的日記）

2020-08-17 00:38:05

〔即時新聞／綜合報導〕時事Youtuber「鬼才阿水」揭露挺柯粉專「姚蚊子的日記」的管理員是中國職業學生，其中兩名管理員人在中國北京，還有兩名則是在澳門，主要工作是藉由扶植特定親中候選人，來製造親中反台的聲量，操弄輿論風向以干預台灣選舉結果，企圖破壞台灣的民主政治。

時事Youtuber「鬼才阿水」昨日在臉書發文指出，挺柯粉專「姚蚊子的日記」在中國與台灣兩地都各自有管理員，其主要任務是要破壞台灣民主政治，其中一名主謀是在北京上學的中國籍羅姓職業學生，任務內容就是深度介入台灣的藍綠之爭，活耀在各大藍營社團評論台灣時政，干預選戰，甚至營造假消息，如造謠蔡英文作票等假新聞。

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對「鬼才阿水」的說法，姚蚊子的日記成員澄清指出：「我們只是一群喜歡談論政治的年輕人，沒有別的意圖，沒有別的目的，只是抒發自己對於政治的看法。」

鬼才阿水也表示，羅姓學生同時間經營相當多的社團與粉專，包含「中華民國三民主義同盟」等多個性質相似的五毛反綠粉專，透過支持國民黨的表面形象，專門引起激進紛爭，製造分化，並扭曲反共人士的形象，而最終目的就是分裂台灣、製造「親中反台」的觀點與勢力。

鬼才阿水表示，除此之外，這位在北京上學的中國籍職業學生，過去也有多次盜用台灣人的帳號名字與大頭照的照片，假冒台灣人帳號刻意去散播攻擊性言論，來製造抹黑、惡搞等紛爭。

鬼才阿水也講述他是如何滲透進中國小粉紅粉專的始末。鬼才阿水指出，該粉專的核心管理員之一、現於澳門唸研究所的吳姓同學，生產該粉專大部分的貼文，而在被鬼才阿水發現粉專內部有中國成員後，想轉當「汙點證人」的吳姓同學，於是把鬼才阿水拉進該粉專的編輯群，以致於鬼才阿水能進入核心內部，並從粉專後台拿到確切的關鍵證據。

而吳姓同學也承認，由羅姓學生授權給他管理的一個粉專就是「中華民國三民主義同盟」，該粉專原本定位是韓粉的大本營，但在韓國瑜失勢之後，民眾黨成為該粉專扶持的對象，所以在這次高雄市長補選的選舉中，支持的對象是瞄準吳益政，而非李眉蓁。

貼文一出，網友紛紛直呼，「小粉紅裝柯粉」、「小心共匪就在你身邊，用網路操控台灣選舉」、「中共對付台灣的統戰工具」、「果然有中國職業人士在台用社群影響選舉，希望台灣人可以獨立思考，更要學會查證啊」、「反滲透法，啟動！」

而「姚蚊子的日記」在風聲走漏後曾在13日發文坦承，「我們的粉專小編有非本國籍人士」，但同時也強調台灣的言論自由，試圖力挽狂瀾，「台灣是個擁有言論自由的國家，在台灣，就算是中國籍的人，反對韓國瑜或是撐香港，也不用擔心會被政府消失。我們只是一群喜歡談論政治的年輕人，沒有別的意圖，沒有別的目的，只是抒發自己對於政治的看法。」

然而，「姚蚊子的日記」的聲明卻遭大批網友打臉，「向台灣國安局檢舉不是最可怕的，最可怕的是去網信辦舉報你們顛覆國家政權罪」、「在習皇城底下敢用vpn翻牆，太有種啦」、「使用臉書當然有言論自由，但中國人沒有使用自由，翻牆當然有罪，去問你習大大」、「可以跟中國檢舉這個人跟台獨勢力勾結嗎？」、「這種垃圾，利用民主反民主。務必讓他嚐嚐共產制度的鐵拳！」。

Youtuber鬼才阿水。（圖擷取自臉書＿鬼才阿水Awater）

吳姓同學也承認，由羅姓學生授權給他管理的一個粉專就是「中華民國三民主義同盟」，該粉專原本定位是韓粉的大本營，但在韓國瑜失勢之後，民眾黨成為該粉專扶持的對象，所以在這次高雄市長補選的選舉中，支持的對象是瞄準吳益政，而非李眉蓁。（圖擷取自臉書＿鬼才阿水Awater）

臉書粉專「姚蚊子的日記」發文護航柯市府執政下的大巨蛋案。（圖擷取自臉書＿姚蚊子的日記）

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