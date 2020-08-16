中國爆料名嘴崔永元傳昏迷 網友質疑不單純

前央視主持人、近年時常對外爆料的崔永元日前傳出昏迷。由於他日前才說自己如果一週內不出現就是「有事了」，許多網友因此懷疑崔永元是被害。（翻攝自微博）

2020-08-16 11:08:36

〔中央社〕前央視主持人、近年時常對外爆料的崔永元日前傳出昏迷。由於他日前才說自己如果一週內不出現就是「有事了」，許多網友因此懷疑崔永元是被害。

不過，一週前的短片及崔永元疑似昏迷的消息，都不是由本人或家屬發出。

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推特網友「浩哥」8日發布一段崔永元錄製的短片，崔永元在片中說，自己被北京當局限制，無法出國治病，「假定我一週都不出現了，那就是有事了」。

崔永元曾是央視節目主持人，2018年，崔永元因不滿導演馮小剛2003年執導的電影「手機」疑似影射他婚外情，在「手機2」開拍揭露大陸影劇圈陰陽合同弊端，引起中國娛樂圈追稅風暴，女星范冰冰還因此補交近人民幣9億元（約新台幣38億元）罰款與稅金，一度傳出被封殺。

當年底，崔永元又揭露陝西千億礦權案，引述中國最高法院法官王林清說法稱，卷宗在中國最高法院「被盜走」，引發輿論嘩然。

1月8日，中共中央政法委宣布聯合多部門調查該案件。2月22日公布調查結果稱，承辦該案的法官王林清因不滿組織，「故意」竊取相關案卷材料，王林清隨後在官方媒體央視「電視認罪」。

崔永元之後便傳出遭封殺禁言。不過，崔永元仍在推特（Twitter）等網路平台活躍。他今年5月還發文質疑中國抗疫專家鍾南山違法為伊利集團的奶製品推銷。

崔永元因為爆料一炮而紅，但也遭到不少威脅，他曾自曝生命安全遭威脅，也曾公開表示「我得了很嚴重的抑鬱症（憂鬱症）」。

新華社記者唐師曾13日在社交平台發文表示，他的一個兄弟昏迷住院，這個消息接著被崔永元另一好友袁立的夫婿發文證實，網上也開始流傳一張疑似崔永元的醫療文件截圖。

該張急診搶救紀錄顯示，崔永元被家屬送院時，已處於「意識障礙，呼之不應」的狀態，嘴角邊還有白色分泌物流出。家屬告訴醫生，在他昏迷的周圍環境中，發現了理思必妥（Risperidone）的針劑空瓶。醫院在記錄懷疑為藥物中毒。

資料顯示，藥物理思必妥為一種控制情緒的精神科藥物，主要用於治療精神分裂症、躁鬱症，以及自閉症症狀者的易怒情形。

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