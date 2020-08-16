軍武新知》擊落來襲威脅！ 洛克希德馬丁展示空中雷射武器概念
〔即時新聞／綜合報導〕雷射武器系統美國武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）日前在推特釋出一段簡短模擬影片，展示雷射武器系統的運作過程及目標。
洛克希德馬丁指出，該公司正在海陸空三領域上研發雷射武器系統，目前相關技術已臻成熟，可針對1.6攻里外的小型火箭彈、砲彈、迫擊砲、小型無人機、小型船隻和輕型地面車輛進行攻擊。
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另外，雷射武器系統也有擊落飛彈的能力，使得空中載具能在高風險地區飛行，洛克希德馬丁所釋出的模擬影片中也可看到F-16搭載雷射武器系統擊落飛彈。而隨著雷射功率提升，該系統將能擁有更長的射程，消除更大的威脅，和動能系統結合後，也能作為動力增幅系統。
據了解，美國空軍研究實驗室（AFRL）也一直在研究名為「SHiELD」的自衛性雷射武器計畫，最初計劃於2021年讓戰機搭載原型系統進行測試，但由於技術上遭遇挑戰和武漢肺炎疫情影響，原型系統測試已延遲至2023年。
We’re engineering battlefield-ready laser systems that will enable users to neutralize threats at the speed of a lightning strike.— Lockheed Martin （@LockheedMartin） August 11, 2020
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