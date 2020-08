軍武新知》擊落來襲威脅！ 洛克希德馬丁展示空中雷射武器概念

2020-08-16 11:12:47

〔即時新聞/綜合報導〕雷射武器系統美國武器製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)日前在推特釋出一段簡短模擬影片,展示雷射武器系統的運作過程及目標。

洛克希德馬丁指出,該公司正在海陸空三領域上研發雷射武器系統,目前相關技術已臻成熟,可針對1.6攻里外的小型火箭彈、砲彈、迫擊砲、小型無人機、小型船隻和輕型地面車輛進行攻擊。

另外,雷射武器系統也有擊落飛彈的能力,使得空中載具能在高風險地區飛行,洛克希德馬丁所釋出的模擬影片中也可看到F-16搭載雷射武器系統擊落飛彈。而隨著雷射功率提升,該系統將能擁有更長的射程,消除更大的威脅,和動能系統結合後,也能作為動力增幅系統。

據了解,美國空軍研究實驗室(AFRL)也一直在研究名為「SHiELD」的自衛性雷射武器計畫,最初計劃於2021年讓戰機搭載原型系統進行測試,但由於技術上遭遇挑戰和武漢肺炎疫情影響,原型系統測試已延遲至2023年。

We’re engineering battlefield-ready laser systems that will enable users to neutralize threats at the speed of a lightning strike.



Watch below.