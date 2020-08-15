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    真實版「安娜貝爾」驚傳逃跑了！ 網瘋掉：2020還能更糟嗎？

    「安娜貝爾娃娃」的維基百科頁面15日突然更新為「（安娜貝爾）在8月14日凌晨3點脫逃」，引起網路一片熱議。（圖擷取自維基百科）

    「安娜貝爾娃娃」的維基百科頁面15日突然更新為「（安娜貝爾）在8月14日凌晨3點脫逃」，引起網路一片熱議。（圖擷取自維基百科）

    2020-08-15 23:41:51

    〔即時新聞／綜合報導〕《安娜貝爾》系列恐怖電影成功形塑這個娃娃的恐怖形象，現實中也確實存在這個受詛咒的娃娃，雖然它的樣貌不像電影中那麼恐怖詭異，但有關這個娃娃的靈異傳聞可是層出不窮，而它目前就被封印在美國康乃狄克州華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）的「靈異博物館」（The Warren’s Occult Museum）玻璃櫃內。但今天（15日）在推特上突然瘋傳安娜貝爾逃走的消息，引起熱議，還有網友不安直呼：「2020真的是世界末日！」

    綜合外媒報導，現實的安娜貝爾娃娃是以一個童書角色拉基德．安（Raggedy Ann）為原形的布偶娃娃。傳聞稱一名母親在1968年買給女兒唐娜（Donna Jennings）當生日禮物，但從此家裡怪事不斷，還有靈媒告訴唐娜，娃娃上附著一個名叫安娜貝爾（Annabelle Higgins）的7歲女孩惡靈。最後這個受詛咒的娃娃輾轉交到著名的靈異專家華倫夫婦手上。

    據傳這個娃娃在交給華倫夫婦之前就有多次脫逃的紀錄，最後還是用了特製的櫃子才將其「鎮住」。但「安娜貝爾娃娃」的維基百科頁面今天突然更新指稱，「（安娜貝爾）在8月14日凌晨3點脫逃」，網路頓時一片熱議，推特瘋傳此消息，「2020還能更糟嗎？」、「2020就是世界末日」、「有玩偶在房間的人小心了」。

    安娜貝爾逃脫的傳言也很快被華倫夫婦的女婿東尼（Tony Spera）得知，馬上上傳闢謠影片，影片可以看見安娜貝爾仍好端端的在玻璃櫃子裡，證實傳聞是烏龍，要外界別太「擔心」。

    華倫夫婦的女婿東尼拍影片闢謠，表示安娜貝爾仍好端端的在玻璃櫃子裡。（圖擷取自Official Ed and Lorraine Warren Channel YouTube）

    華倫夫婦的女婿東尼拍影片闢謠，表示安娜貝爾仍好端端的在玻璃櫃子裡。（圖擷取自Official Ed and Lorraine Warren Channel YouTube）

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