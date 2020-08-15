泰國示威前夕學運領袖被捕 被控8項罪名後保釋

泰國反政府示威越演越烈，預計明天（8月16日）在曼谷舉行大規模示威抗議，但學運領袖巴利（白衣者）在示威前夕遭到當局逮捕。（歐新社）

2020-08-15 23:30:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威越演越烈，並預計明天（8月16日）在曼谷舉行大規模示威抗議，然而又有學運領袖遭到當局逮捕；泰國知名的22歲學運領袖巴利（Parit Chiwarak）在今天（8月15日）遭到泰國警方逮捕，被控涉嫌叛亂、煽動以及違反公開聚集的防疫禁令等8項罪名，不過目前他已獲得保釋。

綜合外媒報導，繼35歲的人權律師安農（Anon Nampa）和學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）在8月7日也被以類似的罪名遭泰國警方逮捕後，巴利也在今天（15日）遭到泰國警方逮捕，在被押入警車前，還比出3指手勢表達對軍政府的反抗之意；3指手勢為伸出食指、中指及無名指，其餘2指壓下，源自美國知名反烏托邦小說《飢餓遊戲》，是對故事中的獨裁政府表達不滿及反抗的手勢。

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雖然巴利被控8項罪名，包括叛變、煽動、組織10多人的非法集會、組織使公眾面臨傳染風險的危險活動、非法占用公路、在街道上擺障礙物、非經申請核准就使用大型音響以及攻擊未遂等；不過曼谷法院隨後判決巴利交保獲准，但條件是「不得再犯上述任何一件罪行」，他走出警局後接受採訪，誓言會加入明天舉行的大規模抗議活動。

根據主導抗議的學運團體「自由青年與自由人民」（Free Youth and Free People）估計，明天將有至少1萬人參加民主紀念碑的抗議活動；泰國首都警察局（MPB）表示，已準備至少600名警察前往現場維安，並派出交通警察維護周邊交通。

3指手勢為伸出食指、中指及無名指，其餘2指壓下，源自美國知名反烏托邦小說《飢餓遊戲》，是對故事中的獨裁政府表達不滿及反抗的手勢。（歐新社）

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