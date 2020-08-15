丹麥農場佈置「世界地圖」！台灣國旗昂然矗立

代表台灣的中華民國國旗，昂然矗立在島型石頭旁，感動不少台灣網友的心。（圖擷取自駐丹麥台北代表處臉書）

2020-08-15 16:23:58

〔即時新聞／綜合報導〕他鄉遇故鄉！丹麥有座休閒農場花了25年籌劃，利用天然石材與水源，佈置了與原比例尺相符的「世界地圖」（Verdenskortet），並依據地理位置與環境的不同，陸續插上197面國旗，其中也包含代表台灣的中華民國國旗，昂然矗立在島型石頭旁，感動不少台灣網友的心，紛紛表示「看到國旗在丹麥飄揚，真感動！」

駐丹麥台北代表處（Taiwan in Denmark）於昨（14日）在臉書發文分享這感人的一幕，並引述「Verdenskortet」網站的文字資料表示，這座農場的老主人索倫·波爾森（Søren Poulsen）整理童年故居時，意外在草地發現一塊極似日德蘭半島（Jutland）的石頭，興起創建「世界地圖」的念頭，並借助大自然的力量慢慢擴充地圖，最終依據地理位置與環境的不同，陸續插上197面國旗，其中也包含代表台灣的中華民國國旗，昂然矗立在島型石頭旁。

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駐丹麥台北代表處表示，波爾森希望遊客能在農場玩得開心的同時，也能啟發孩子們認識並開創自己的世界宏觀。目前這份「世界地圖」已傳承到第四代，波爾森的子孫們也延續著老主人的工作和願景，希望這個小世界能夠隨著時代潮流不斷的擴展、進化，更加豐富多元。

對此，台灣網友紛紛感動表示，「這位農場老主人的用心，以及對世界的宏觀，令人尊敬。相信遊子到此一遊，看到自己國家國旗矗立其中，一定會感動非常」、「看到國旗在丹麥飄揚，真感動！」、「他鄉遇故鄉，真是感動」、「謝謝代表處從遙遠的丹麥分享的訊息」。

丹麥有座休閒農場花了25年籌劃，利用天然石材與水源，佈置了與原比例尺相符的「世界地圖」。（圖擷取自駐丹麥台北代表處臉書）

農場老主人波爾森希望遊客能在農場玩得開心的同時，也能啟發孩子們認識並開創自己的世界宏觀。（圖擷取自駐丹麥台北代表處臉書）

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