謠言終結站》杜特蒂罵美國邪惡、選中國才可獲和平？ 又是網路瞎傳

網傳菲律賓總統杜特蒂「良心發言」，稱中國才是真正在建立一個「命運共同體」的國家，美國則是世上最邪惡的國家。對此，「台灣事實查核中心」並沒有發現相關報導，判定為錯誤消息。（路透社資料照）

2020-08-15 16:45:14

〔即時新聞／綜合報導〕中美兩國屢爆衝突、對立，關係日漸緊張，各國也被捲入兩國的角力戰。近日，網上瘋傳一段稱是由菲律賓總統杜特蒂觀察兩國後做出的「良心發言」，內容痛批美國是個邪惡的國家，又說中國才是一個努力維持世界和平的國家，只有選擇中國才能獲得「和平」。對此，「台灣事實查核中心」表示，與菲律賓查核組織求證後，證實菲律賓官方從未發過類似聲明稿，媒體也未報導此事，因此判定為「錯誤消息」。

根據「台灣事實查核中心」報告，近日各社群平台與通訊軟體流傳一段標題為「杜特蒂的良心發言」文章，內容表示菲律賓總統杜特蒂在觀察中美兩國後做出結論，他痛罵美國只會製造仇恨、動亂、戰爭，並利用這種方式賺取大量的財富，雖然高唱人權，實則是一個沾滿鮮血的國家，又說中國才是一個善用不斷提升的國力，努力去維持世界和平的國家，直言只有選擇中國才能獲得「和平」。

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對此，台灣事實查核中心以關鍵字檢索，發現這篇文章僅在社群平台、通訊軟體流傳，媒體、菲律賓官方網站都沒有紀錄，和菲律賓查核組織《Vera Files》求證，也只有找到杜特蒂曾在2019年6月9日批評「美國賣給菲律賓唯一重要的商品就是『軍火』」、「美國製造仇恨可以讓大家向美國購買更多軍火武器」、「美國需要不斷地製造動亂和衝突，藉機出售大量武器」，通篇未提中國，更沒有將兩國比較，因此判定為「錯誤消息」。

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