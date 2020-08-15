為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言終結站》杜特蒂罵美國邪惡、選中國才可獲和平？ 又是網路瞎傳

    網傳菲律賓總統杜特蒂「良心發言」，稱中國才是真正在建立一個「命運共同體」的國家，美國則是世上最邪惡的國家。對此，「台灣事實查核中心」並沒有發現相關報導，判定為錯誤消息。（路透社資料照）

    網傳菲律賓總統杜特蒂「良心發言」，稱中國才是真正在建立一個「命運共同體」的國家，美國則是世上最邪惡的國家。對此，「台灣事實查核中心」並沒有發現相關報導，判定為錯誤消息。（路透社資料照）

    2020-08-15 16:45:14

    〔即時新聞／綜合報導〕中美兩國屢爆衝突、對立，關係日漸緊張，各國也被捲入兩國的角力戰。近日，網上瘋傳一段稱是由菲律賓總統杜特蒂觀察兩國後做出的「良心發言」，內容痛批美國是個邪惡的國家，又說中國才是一個努力維持世界和平的國家，只有選擇中國才能獲得「和平」。對此，「台灣事實查核中心」表示，與菲律賓查核組織求證後，證實菲律賓官方從未發過類似聲明稿，媒體也未報導此事，因此判定為「錯誤消息」。

    根據「台灣事實查核中心」報告，近日各社群平台與通訊軟體流傳一段標題為「杜特蒂的良心發言」文章，內容表示菲律賓總統杜特蒂在觀察中美兩國後做出結論，他痛罵美國只會製造仇恨、動亂、戰爭，並利用這種方式賺取大量的財富，雖然高唱人權，實則是一個沾滿鮮血的國家，又說中國才是一個善用不斷提升的國力，努力去維持世界和平的國家，直言只有選擇中國才能獲得「和平」。

    對此，台灣事實查核中心以關鍵字檢索，發現這篇文章僅在社群平台、通訊軟體流傳，媒體、菲律賓官方網站都沒有紀錄，和菲律賓查核組織《Vera Files》求證，也只有找到杜特蒂曾在2019年6月9日批評「美國賣給菲律賓唯一重要的商品就是『軍火』」、「美國製造仇恨可以讓大家向美國購買更多軍火武器」、「美國需要不斷地製造動亂和衝突，藉機出售大量武器」，通篇未提中國，更沒有將兩國比較，因此判定為「錯誤消息」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》美國波特蘭暴亂 各國媒體噤聲？ 查核中心打臉
    2020-08-06 21:16

    謠言終結站》美國波特蘭暴亂 各國媒體噤聲？ 查核中心打臉
    謠言終結站》緬甸水庫潰堤全村罹難？ 查核中心：是玉石場崩塌事件
    2020-07-24 16:52

    謠言終結站》緬甸水庫潰堤全村罹難？ 查核中心：是玉石場崩塌事件
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    謠言終結站》網傳以色列將量產武肺疫苗 查核中心：錯誤
    2020-07-21 16:46

    謠言終結站》網傳以色列將量產武肺疫苗 查核中心：錯誤
    謠言終結站》網稱國際法庭調查台灣、國會廢陳菊資格 查核中心：假影片
    2020-07-12 16:52

    謠言終結站》網稱國際法庭調查台灣、國會廢陳菊資格 查核中心：假影片
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    國際今日熱門
    2020-08-14 18:03

    李登輝遺像被潑漆 日網友激憤...痛批鄭惠中：沒品支那人

    2020-08-14 20:18

    接受台灣「楊氏太極拳傳人」下戰書 徐曉冬約泰國決鬥

    2020-08-14 18:25

    武漢肺炎》中國進口厄瓜多冷凍白蝦又驗出病毒 已流入市面

    2020-08-14 18:41

    港生中槍申請法援遭駁回 黃之鋒怒批離譜至極！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播