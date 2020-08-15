軍情動態》俄羅斯L-39型教練機墜毀 2飛行員彈射逃生

俄羅斯L-39型教練機失事墜毀，2飛行員彈射逃生。L-39示意圖。（歐新社）

2020-08-15 14:55:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部於週四（13日）表示，一架L-39型教練機在克拉斯諾達爾南部地區進行訓練時意外墜毀，機上2名飛行員都順利彈射逃生，墜機原因尚在調查中。

據俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯國防部發表聲明指出，一架L-39型教練機於當地時間13日進行飛行訓練時，意外墜毀在克拉斯諾達爾南部地區，由於事發地點較為偏僻，沒有造成太大破壞，機上2名飛行員也都順利彈射逃生，目前俄羅斯武裝部隊飛行安全處正在調查墜機原因。

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