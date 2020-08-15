為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    國安惡法報復不斷 香港大學學生會致港人信「願以生命回報自由」

    自2019年香港反送中運動起，香港民主運動成為國際關注焦點。圖為2019年反送中遊行情況。（美聯社）

    自2019年香港反送中運動起，香港民主運動成為國際關注焦點。圖為2019年反送中遊行情況。（美聯社）

    2020-08-15 15:30:18

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上路後，中國對香港泛民派展開報復行動，大肆抓捕相關人士，幾週內已逮捕逾20人，其中包括壹傳媒創辦人黎智英以及前香港眾志副秘書長周庭，引發多國抨擊聲浪。對此，香港大學學生會在昨日於粉專及香港《蘋果日報》刊載給香港人的公開信「致香港人：願我們以生命回報自由」，文中回顧近日國安惡法風波，更提及台灣及南韓的民主歷程，以堅定態度強調香港大學學生會定伴港人同行。

    香港反送中行動始於2019年，香港大學學生會指出，香港抗爭者憑藉若水之志踏遍烽火戰地，雖逢槍炮威脅，卻未折服，2020年則有港版「國安法」強行通過，「不過數週時間，鍾翰林、黎智英、周達權、黎耀恩、李宇軒、李宗澤以及周庭等超過20名香港人，成為國安惡法下首批被捕者」；公開信細數國安惡法相關風波，「羅織罪名、強闖報館、延後選舉、解僱教授，只會是漫長黑夜的序章」。

    「這城巿的未來，看似只有更加晦暗」，「在極權黨國面前，我們或許力弱，但絕不勢孤」；公開信敘述，港人眼前的路，「台灣和南韓在上世紀走過了」，同時回顧1947年台灣228事件後報禁、戒嚴，1980年南韓光州事件後「言論統廢合」政策事件，「今日，兩地皆已在民主路上走得更遠」。

    香港民主運動自反送中行動起便成為國際焦點，民主陣線國家紛紛予以聲援，對此，香港大學學生會表示，「國際間，我們眼前的路，有自由世界與我們同行」，「香港議題正改變地緣政治版圖」，「更值得我們振奮的是，世上每名珍愛民主自由的人，都在為我們搖旗吶喊」。

    「大時代置我們一代香港人於十字路上」，公開信中表示，這一代港人生於憂患，但將用行動寫下歷史新篇章，「再堅固的鐵牢亦斷不能囚禁自由的靈魂。我們就憑傘擋子彈的勇氣，於狂濤中破浪，戰勝極權與奴役」，「香港大學學生會定必續與港人同行」。

    公開信引述哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）在《黑暗時代群像》所書，「即使時代黑暗，我們也有權去期待一種光明。這種光明或不來自理論和觀念。這一點明滅不定、隱約閃爍的星火，更多是由最平凡百姓所擦亮的」，並強調，流淚、流血，手足依然同行，「因為我們相信彼此，我們相信香港，繼而願以生命去為我城追尋自由」，「而終有一日，香港亦終不負我們，還自由予你我每一名香港人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    否認指控 黎智英：從未支持港獨
    2020-08-15 05:30

    否認指控 黎智英：從未支持港獨
    「正港花木蘭」 周庭直播自訴被捕心境
    2020-08-14 05:30

    「正港花木蘭」 周庭直播自訴被捕心境
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    港警查亂港派資金 捐款者恐違法
    2020-08-14 05:30

    港警查亂港派資金 捐款者恐違法
    黃之鋒投書《紐時》：最黑暗審查鎮壓時代 港人將繼續反抗
    2020-08-13 06:05

    黃之鋒投書《紐時》：最黑暗審查鎮壓時代 港人將繼續反抗
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    國際今日熱門
    2020-08-14 17:24

    川普女婿證實會面「肯爺」 策略師：共和黨試圖分散非裔選票

    2020-08-14 17:26

    拘留中心虐待毆打頻傳 白俄羅斯官員急釋放所有示威者

    2020-08-14 17:28

    卡哇伊！「少年藍色衝擊波」摩托車隊表演取消 日網友看影片也開心

    2020-08-14 17:14

    Google因應香港國安法 港府索取資料將等同中國處理

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播