國安惡法報復不斷 香港大學學生會致港人信「願以生命回報自由」

自2019年香港反送中運動起，香港民主運動成為國際關注焦點。圖為2019年反送中遊行情況。（美聯社）

2020-08-15 15:30:18

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法上路後，中國對香港泛民派展開報復行動，大肆抓捕相關人士，幾週內已逮捕逾20人，其中包括壹傳媒創辦人黎智英以及前香港眾志副秘書長周庭，引發多國抨擊聲浪。對此，香港大學學生會在昨日於粉專及香港《蘋果日報》刊載給香港人的公開信「致香港人：願我們以生命回報自由」，文中回顧近日國安惡法風波，更提及台灣及南韓的民主歷程，以堅定態度強調香港大學學生會定伴港人同行。

香港反送中行動始於2019年，香港大學學生會指出，香港抗爭者憑藉若水之志踏遍烽火戰地，雖逢槍炮威脅，卻未折服，2020年則有港版「國安法」強行通過，「不過數週時間，鍾翰林、黎智英、周達權、黎耀恩、李宇軒、李宗澤以及周庭等超過20名香港人，成為國安惡法下首批被捕者」；公開信細數國安惡法相關風波，「羅織罪名、強闖報館、延後選舉、解僱教授，只會是漫長黑夜的序章」。

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「這城巿的未來，看似只有更加晦暗」，「在極權黨國面前，我們或許力弱，但絕不勢孤」；公開信敘述，港人眼前的路，「台灣和南韓在上世紀走過了」，同時回顧1947年台灣228事件後報禁、戒嚴，1980年南韓光州事件後「言論統廢合」政策事件，「今日，兩地皆已在民主路上走得更遠」。

香港民主運動自反送中行動起便成為國際焦點，民主陣線國家紛紛予以聲援，對此，香港大學學生會表示，「國際間，我們眼前的路，有自由世界與我們同行」，「香港議題正改變地緣政治版圖」，「更值得我們振奮的是，世上每名珍愛民主自由的人，都在為我們搖旗吶喊」。

「大時代置我們一代香港人於十字路上」，公開信中表示，這一代港人生於憂患，但將用行動寫下歷史新篇章，「再堅固的鐵牢亦斷不能囚禁自由的靈魂。我們就憑傘擋子彈的勇氣，於狂濤中破浪，戰勝極權與奴役」，「香港大學學生會定必續與港人同行」。

公開信引述哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）在《黑暗時代群像》所書，「即使時代黑暗，我們也有權去期待一種光明。這種光明或不來自理論和觀念。這一點明滅不定、隱約閃爍的星火，更多是由最平凡百姓所擦亮的」，並強調，流淚、流血，手足依然同行，「因為我們相信彼此，我們相信香港，繼而願以生命去為我城追尋自由」，「而終有一日，香港亦終不負我們，還自由予你我每一名香港人」。

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