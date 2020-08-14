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    港人盼有「負分」！ 林鄭月娥民調慘淡 近5成港民給0分

    香港民意研究所近日公布香港歷屆特首民調調查，現任特首林鄭月娥民調評分持續下跌，爲歷任4位特首中平均民調最低的一位，近5成市民給予零分，目前港民給她的最新評分更只有26.9分，還有不少港人建議評分方式應改由「負分」開始。（歐新社）

    香港民意研究所近日公布香港歷屆特首民調調查，現任特首林鄭月娥民調評分持續下跌，爲歷任4位特首中平均民調最低的一位，近5成市民給予零分，目前港民給她的最新評分更只有26.9分，還有不少港人建議評分方式應改由「負分」開始。（歐新社）

    2020-08-14 21:05:27

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所近日公布香港歷屆特首民調調查，現任特首林鄭月娥民調評分持續下跌，爲歷任4位特首中平均民調最低的一位，近5成市民給予零分，目前港民給她的最新評分更只有26.9分，還有不少港人建議評分方式應改由「負分」開始。

    香港商界近日流傳，中共無視港人的民憤仍將支持林鄭月娥連任，讓她多做5年特首。香港民意研究公佈11日則公布林鄭月娥調查評分，最新評分只有26.9分，相較起7月再降低2分，在隨機電話受訪的1001位香港民眾當中，有49％的受訪者只給林鄭月娥0分。

    香港民研所綜合過去調查數字，發現林鄭目前的平均民調僅得43.3分，再次成爲歷任4位特首中平均民調最低的一位；平均民調最高的特首則爲曾蔭權首輪任期的66.1分，其次爲董建華首輪任期的55.8分。最新民調同時顯示，香港律政司司長鄭若驊評分略微升至22.2分，是繼2019年6月後的新高，惟仍是3位司長中民調評分最低。

    香港民研所也透露，他們收到許多市民來信建議「評分方式改由負分開始」，因此考慮將評分範圍擴大至「-100至+100」或「-1000至+1000」，將之視為新的科學實驗，若募資到足夠經費，就會在下一輪特首民調調查時實施。

    這份民調是香港民研所於本月3至6日進行，即港府宣布延後立法會選舉後，以及美方宣布制裁11位中港官員前夕，以電話訪問形式訪問1001名18歲以上市民。

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