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    差1秒就粉碎！老翁輪椅卡鐵軌 路過女警搏命救援影片曝光

    老翁通過平交道時，電動輪椅不慎卡在軌道上。幸好一名路過女警看到，立刻跳下車將老翁拉下輪椅，而下一秒火車就駛過鐵軌將老翁的輪椅撞得粉碎。（擷取自「LPD」YouTube頻道）

    老翁通過平交道時，電動輪椅不慎卡在軌道上。幸好一名路過女警看到，立刻跳下車將老翁拉下輪椅，而下一秒火車就駛過鐵軌將老翁的輪椅撞得粉碎。（擷取自「LPD」YouTube頻道）

    2020-08-14 20:46:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名66歲行動不便的老翁，日前在通過平交道時，電動輪椅不慎卡在軌道上。幸好一名路過女警看到，立刻從車上跳下來，將老翁拉下輪椅，而下一秒火車就駛過鐵軌將老翁的輪椅撞得粉碎。影片曝光後，不少網友大呼驚險，並稱讚女警勇敢救援。

    加州洛迪市警察局（LPD）12日公布了這段驚險影片，女警烏雷亞（Erika Urrea）在當日上午8點45分在洛迪市巡邏時行經一處平交道，發現一名乘坐電動輪椅的老翁卡在鐵軌上，而平交道的柵欄已經緩緩降下，還能看見一輛火車已經駛近。

    眼見情況危急，烏雷亞立刻跳下警車衝向老翁，她花了不到2秒，確認輪椅卡住無法移動後，立刻使盡全力將老翁拉下輪椅，在火車尖銳的鳴笛聲中，她與老翁雙雙倒臥在地在距離鐵軌不到2公尺遠的地方。下一秒，火車立刻從他們眼前駛過，將老翁的電動輪椅撞得粉碎。

    由於烏雷亞來不及將老翁帶到遠處，他的雙腿也遭到輪椅飛濺的碎片弄傷。事後，老翁被送往當地的醫院治療，洛迪市警局則說，烏雷亞冒著生命危險救人的行為，避免了一場悲劇。

    驚險影片曝光後，網友紛紛留言大讚女警，「她毫不猶豫就跑去營救。多麼傑出的女英雄」、「這女警是天使」、「她做了自己當下所能做到最好的事情」、「那太瘋狂了！如果是我，一定反應不過來」、「這是一個真正的英雄！」

    下一秒，火車立刻從他們眼前駛過，將老翁的電動輪椅撞的粉碎，由於烏雷亞來不及將老翁帶到遠處，他的雙腿也遭到輪椅飛濺的碎片弄傷。（擷取自「LPD」YouTube頻道）

    下一秒，火車立刻從他們眼前駛過，將老翁的電動輪椅撞的粉碎，由於烏雷亞來不及將老翁帶到遠處，他的雙腿也遭到輪椅飛濺的碎片弄傷。（擷取自「LPD」YouTube頻道）

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