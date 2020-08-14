陝西貧困縣砸30億蓋中學：再窮也不能窮教育

中國陝西省鎮安縣斥資人民幣7.1億元（約新台幣30億元）興建一所豪華中學，不但採用仿唐式建築風格，還有假山瀑布花園造景，圖書館宛如北京天壇。當地官員稱，「再窮也不能窮教育」。（圖擷取自新華網）

2020-08-14 17:12:04

〔中央社〕中國陝西省鎮安縣斥資人民幣7.1億元（約新台幣30億元）興建一所豪華中學，不但採用仿唐式建築風格，還有假山瀑布花園造景，圖書館宛如北京天壇。當地官員稱，「再窮也不能窮教育」。

官媒新華社App報導，陝西鎮安縣是去年5月才摘帽的深度貧困縣，2019年地方財政收入才1.78億元，公共預算支出主要靠財政轉移支付。

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為解決城區學位不足問題，2015年起，鎮安縣開始建設新鎮安中學專案。新校址距縣城約14公里，已於近期交付使用。學校占地272畝，總建築面積12.9萬平方公尺，計畫容納6000名學生。

據調查，鎮安中學專案總投資高達7.1億元，鎮安縣需連續12年、每年至少償還5337萬元貸款，其後還有兩億多元欠款得想辦法籌措。

新華社App影片顯示，鎮安中學採用仿唐式建築，不但氣派豪華，步入校園就可見「鯉魚跳龍門」的4層噴泉水景；沿步道拾級而上，16尊石刻鯉魚分佈兩側，還有一個8公尺長、1.5公尺高的校訓大理石碑。

校園內，除隨處可見的石砌欄杆外，西南角一處長約50公尺、落差15公尺左右的多級瀑布群上建有涼亭，四周有假山、水車、棧道、水景、石拱橋等。

據鎮安中學籌建處相關負責人介紹，假山瀑布水景花費200餘萬元，並為此削平部分山體，建設防滑坡擋牆。全校基礎設施、綠化工程就花費8000餘萬元。

穿過學校行政樓巨大的方形拱門，三重簷攢尖頂、以北京天壇祈年殿為原型的圖書館建於高台之上，氣勢非凡。此外，在總面積1.4萬平方公尺的學校餐廳，4層有多個包廂，紅木鋪地、座椅紮花、餐具考究。

鎮安縣委一名幹部稱，之所以要將校園建設為仿唐式建築風格，是由於當地要打造唐文化，以「促進文化和旅遊融合」。

報導質疑，鎮安去年地方財政收入不足2億元，卻投資7.1億元興建這所中學導致債台高築，讓人不僅對其「豪華」外表下是否為變相的「形象工程」存有困惑，更對部分校領導辦公室是否超標疑竇叢生。

報導指出，根據大陸「黨政機關辦公用房建設標準」，縣級機關縣級副職辦公室面積不得超過24平方公尺。鎮安中學作為副縣級單位，副書記、課管處主任等的辦公室面積已明顯超標。

鎮安中學部分教師也反映，在硬體改善的同時，學校師資力量等軟體並未得到明顯提升。而且，一些規劃並不合理，造成了資源浪費。

但當地一些幹部表示，高標準建學校體現了「再窮不能窮教育」的理念，即使建得超前一些也「無可厚非」。

報導引述一些專家表示，舉債辦校聽起來是個好事，但實際上很多資金並沒真正用在改善教學上，造成了資金浪費，也是形式主義，是一種歪曲的政績觀。

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