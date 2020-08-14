美國心驚驚！不只種子包裹 多州民眾又收到「中國不明口罩」

不少美國網友表示，自己在沒有訂包裹的情況下收到來自中國的不明口罩。（圖翻攝自Twitter）

2020-08-14 12:27:07

〔即時新聞／綜合報導〕自上個月起，美國、日本、台灣等國有民眾在未訂包裹的情況下，收到來自中國的「不明種子」，各國政府也制止民眾打開包裹、種植種子，避免讓侵入性植物攻進本土，但除了種子、培養土外，多州的美國民眾表示也收到來自中國的「不明口罩」，對此，美國聯邦貿易委員會（FTC）和商業改進局（BBB）表示，這可能是中國賣家「刷評價」的手法。

綜合外媒報導，近期美國多州民眾表示自己在沒有訂購商品的情況下，收到來自中國的「不名包裹」，不只是種子，還包括一些便宜的「小東西」，有人收到乒乓球、盜版墨鏡和穿過的襪子，但最嚇人的是，許多人收到不知是否使用過的「不明口罩」，有些是盒裝，有些只有一、兩片，還有人收到布製口罩。

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大部分美國民眾發現是口罩的當下，就嚇得馬上丟掉，表示在敏感時期收到這些口罩特別令人匪夷所思，但也有網友說自己將收到的口罩洗一洗後戴了一陣子，很慶幸現在還活著，還有網友搞笑地表示，他真希望收到的是一台65英吋的電視，也反諷中國人先後送食物和口罩，可能是看到美國疫情失控後的「友善舉動」。

對此，美國聯邦貿易委員會（FTC）和商業改進局（BBB）表示，這可能是中國賣家的「刷評價」方式，他們從各大跨國電商平台上竊取用戶資料，再發送一些輕巧、便宜的包裹，等到收件人收到包裹後，賣家再使用收件人的姓名發表評價，藉此提高賣場的聲望，官方提醒，民眾收到不明包裹，應立即更改所有網站及電子信箱的密碼，以防駭客入侵。

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