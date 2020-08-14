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    拜登籲全美州長規定戴口罩 佛羅里達卻有警局禁戴

    民主黨總統參選人拜登（右）、副手賀錦麗（左）與公衛專家進行線上會議，呼籲全美民眾戴口罩。（法新社）

    民主黨總統參選人拜登（右）、副手賀錦麗（左）與公衛專家進行線上會議，呼籲全美民眾戴口罩。（法新社）

    2020-08-14 12:50:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在美國持續延燒，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）13日呼籲全美州長頒布口罩令，減緩病毒傳播，在疫情嚴峻的佛羅里達州卻有警長宣布，人員進入警察局內禁止配戴口罩。

    綜合外媒報導，拜登宣布賀錦麗（Kamala Harris）為副手人選後，展開競選活動，13日在拜登家鄉德拉威爾州（Delaware）的活動中與公衛顧問進行線上會議，呼籲全美民眾戴上口罩。拜登表示，接下來的3個月，每個美國人都應該在外出時配戴口罩，每個州長都應該強制規定民眾戴口罩，並提到，太晚要求民眾戴上口罩，將導致不必要的死亡。

    賀錦麗則怒批，川普讓美國陷入本世紀以來最嚴重的公衛危機，以及經濟大蕭條（The Great Depression）以來最嚴重的衰退。賀錦麗表示，武漢肺炎影響全球，但美國疫情卻比其他先進國家嚴峻，是因為川普從一開始就淡化疫情，沒有認真看待病毒危機。

    而美國總統川普在13日表示，各州之間有不同的情況，州長有獨立推動政策的自由，呼籲拜登「不要再利用病毒進行政治操作」。

    佛羅里達州目前未要求居民配戴口罩，中部的馬里昂郡（Marion County）警長伍茲（Billy Woods）則宣布，進入辦公室的員警將禁止配戴口罩。在監獄、學校、醫院或曾與疑似病例接觸者則免受禁令規範。

    伍茲表示，禁口罩的規定是由於「目前民眾對於執法人員的仇視」，同時也為了方便辨識出入者的身份和目的。伍茲發布公告後，引發批評，一名人士表示，不強制要求戴口罩是一回事，但明確禁止配戴口罩是一項特別愚蠢的行為。

    美國現在疫情仍嚴峻，全美確診超過524萬例，佛羅里達州病例仍持續上升，其中馬里昂郡35萬居民中，約有1/3的人口年齡超過65歲，是最容易感染武漢肺炎的高風險群。

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