川普：中國高壓統治下 香港金融市場將「下地獄」

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社檔案照）

2020-08-13 23:21:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普13日在「福斯商業新聞」訪問中說，受中國高壓統治的香港「絕不可能成功」，身為全球金融中心的香港市場會「走向地獄」。

川普在電話訪問中說，「香港市場會走向地獄，沒人會想在那做生意」；美國撤銷香港的特殊待遇地位，意味著香港會失去身為全球首屈一指金融樞紐地位，吸引企業和服務的能力。

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他說，他過去曾經認可美國與香港長期以來的關係，「我們以誘因的形式給予他們大筆資金，促進香港自由」，但是「在中國變得咄咄逼人，奪走香港的自由後，我就把這一切收回。現在這些都收回來了，它（中國）會失敗」。

中國爆發、蔓延全球的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，已嚴重傷害川普的連任選情。川普在福斯這場訪問中說，「自從他們放任這場『瘟疫』後，我對中國的想法已經改變」，「現在，我看待中國已經不同於疫情之前」。

不過，被問到他是否認同一些批評者呼籲中國國家主席習近平應該下台，川普說「這個，他們管理他們的國家，我們管我們的。」川普也談到最近美國政府針對中國短影音社群平台「抖音」海外版TikTok的行動，他說，「從來沒人比我更強硬應對中國和俄羅斯」。

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中國五星旗（左）與香港特區旗（右）。（彭博）

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