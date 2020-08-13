為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普：中國高壓統治下 香港金融市場將「下地獄」

    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（法新社檔案照）

    2020-08-13 23:21:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普13日在「福斯商業新聞」訪問中說，受中國高壓統治的香港「絕不可能成功」，身為全球金融中心的香港市場會「走向地獄」。

    川普在電話訪問中說，「香港市場會走向地獄，沒人會想在那做生意」；美國撤銷香港的特殊待遇地位，意味著香港會失去身為全球首屈一指金融樞紐地位，吸引企業和服務的能力。

    他說，他過去曾經認可美國與香港長期以來的關係，「我們以誘因的形式給予他們大筆資金，促進香港自由」，但是「在中國變得咄咄逼人，奪走香港的自由後，我就把這一切收回。現在這些都收回來了，它（中國）會失敗」。

    中國爆發、蔓延全球的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，已嚴重傷害川普的連任選情。川普在福斯這場訪問中說，「自從他們放任這場『瘟疫』後，我對中國的想法已經改變」，「現在，我看待中國已經不同於疫情之前」。

    不過，被問到他是否認同一些批評者呼籲中國國家主席習近平應該下台，川普說「這個，他們管理他們的國家，我們管我們的。」川普也談到最近美國政府針對中國短影音社群平台「抖音」海外版TikTok的行動，他說，「從來沒人比我更強硬應對中國和俄羅斯」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    中國五星旗（左）與香港特區旗（右）。（彭博）

    中國五星旗（左）與香港特區旗（右）。（彭博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港美國商會調查：53％成員考慮離開香港
    2020-08-13 21:09

    香港美國商會調查：53％成員考慮離開香港
    港高官批美「指白為黑」 黃之鋒驚：詆毀中國觸犯國安法！
    2020-08-13 20:38

    港高官批美「指白為黑」 黃之鋒驚：詆毀中國觸犯國安法！
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    CNN專訪 吳釗燮：憂成下一個香港 台灣持續強化與美安全合作
    2020-08-13 17:03

    CNN專訪 吳釗燮：憂成下一個香港 台灣持續強化與美安全合作
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-13 06:13

    阿札爾返美！中方發現美國「雷根號」航艦靠近台灣

    2020-08-13 00:48

    北韓暴雨鬧洪水災情慘重 聯合國願提供援助

    2020-08-13 06:14

    怕美國制裁！港警儲蓄會急搬錢 百億資產轉中資銀行

    2020-08-13 06:05

    黃之鋒投書《紐時》：最黑暗審查鎮壓時代 港人將繼續反抗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播