笑翻！禁止川普、龐皮歐來看診 香港診所這「制裁」好尷尬

有香港診所不滿美國，掛上布條，要制裁美國總統川普及美國務卿龐皮歐「禁止到本診所看診」，尷尬的標語讓許多網友笑翻了。（圖取自連登）

2020-08-14 00:24:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府7日針對香港特首林鄭月娥等11名中共、香港前後任高官祭出制裁，中方10日也做出反制，制裁11名美方人士。有香港診所不滿美國，掛上布條，要制裁美國總統川普及美國務卿龐皮歐「禁止到本診所看診」，尷尬的標語讓許多網友笑翻了。

香港慈雲山一間中醫診所「香國成醫館」為了挺中國制裁美國，特地掛上布條，上面寫著「制裁美國特朗普蓬佩奧禁止到本醫館診症（制裁美國川普龐皮歐禁止到本診所看診）」，引發香港論壇上的網友熱烈討論。

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據港媒《立場新聞》報導，這間中醫診所的負責人香國成認為美國太霸道，要制裁誰就制裁誰，因此用這種方式來對美國表達不滿。但他其實自己也知道，掛這布條的功用不大，也認為川普及龐皮歐一定不會到診所看診。

香國成指稱，不會在乎別人眼光，也不介意被稱為「藍絲」。他坦言，其實不反對「黃絲」，也支持用和平理性的方式追求民主，但必須先衡量戰力，「以暴力爭取民主並不可取」。

香國成認為，明知撐不住香港及港警武力打壓，又要和其對抗，犧牲是沒有意義的。他認為爭取民主就像是小孩向家長要求一樣，要一點一點地爭取。

香國成強調，只要年輕人有決心爭取民主，等到老一輩退位，就能上位實現民主，「年輕一定贏，而這種方式就不用流血」。

其實香國成已經不是第一次用這種方法對美國提出抗議，過去中美貿易戰之際，診所就曾掛上布條稱「美國籍遊客需加收25％關稅，煩請知曉，若有不便請諮詢美國大使館」。

此次相關照片在香港社群軟體「連登」快速轉傳，許多網友笑稱，「真以為人家會去那裡看中醫？太看得起自己囉」、「又是這個傻子，中共請川普來香港都不會來啦」、「不是用簡體字！在分裂國家嗎」、「把事情弄大然後告他歧視」。

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