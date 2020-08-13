武漢肺炎》中國「假疫苗」先開賣！ 外觀逼真一劑賣2100元

由外觀包裝來看，疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，掃條碼還可追溯到北京科興中維生物技術有限公司以及武漢生物製品研究所有限責任公司。（取自微博）

2020-08-13 20:53:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情蔓延全球，各國紛紛投入疫苗研發工作。沒想到，中國自家疫苗還沒上市，網路就先出現偽造知名藥廠生產、外觀逼真的「假疫苗」，一劑要賣人民幣498元（約新台幣2100元）。

綜合中媒報導，中國微信有網民販售假疫苗，文案上寫「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊」，還聲稱批疫苗將會在9月2日正式上線。另有網民喊出，「498一支，總共打3支，已經出來了。醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了。」

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報導指出，由外觀包裝來看，疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，掃條碼還可追溯到北京科興中維生物技術有限公司以及武漢生物製品研究所有限責任公司。

對此，兩間公司都回應，疫苗尚未上市，更不可能在朋友圈兜售，也不存在有人先接種疫苗的說法。

報導強調，在朋友圈裡微商兜售疫苗是一種違法行為。中國2019年12月1日開始施行的《中華人民共和國疫苗管理法》第4章第35條規定，疾病預防控制機構以外的單位和個人不得向接種單位供應疫苗，接種單位不得接收該疫苗。

另外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前也在央視新聞節目中建議，中國人不用太焦慮打疫苗，可以再看一下疫苗當中到底哪個最有效。

中國微信有網民販售假疫苗，文案上寫「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊」，還稱疫苗將會在9月2日正式上線。 （取自微博）

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