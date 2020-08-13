為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國男師「激戰」嫩女影片外流引議 網︰何必苛責「有需求」的人

    康姓高中老師與小他20幾歲的女性拍攝「激戰影片」遭外流。（圖擷取自微博）

    康姓高中老師與小他20幾歲的女性拍攝「激戰影片」遭外流。（圖擷取自微博）

    2020-08-13 17:41:40

    〔即時新聞／綜合報導〕激戰影片遭人惡意外流，被處罰的卻是受害者？近來，中國鎮江一名25歲的潘男意外發現「女性朋友」手機內存有與康姓男子的「激戰影片」，出於氣憤將影片上傳到群組，引發網友瘋狂轉發，目前相關單位正在調查中，潘男投案自首，影片中的男主角也迅速因教師身分而遭懲處，引發中國網民熱議，紛紛怒批，「女性朋友，妳氣憤個屁？」、「受害者是老師和女生吧，人家的自由，第三方憑什麼洩露別人隱私？」、「法律對性侵那麼寬容，對正常需求的人就這麼苛刻嗎？」

    根據中媒《頭條新聞》報導，鎮江「激戰影片」廣泛流傳，引發有關單位關注，最初上傳影片的潘男自首投案，坦承自己一時氣憤才會將影片傳到群組，昨日影片中的男主角康男任教的學校也發出公告表示，「該教師拍攝不雅視頻，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象」，因此「立即調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查」，待後續調查完成後，再依據相關規定，做出進一步處理。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「女性朋友氣憤個屁？」、「視頻發布者有病？人家和你非親非故，你憑什么生氣，憑什麼發出去？」、「取得女方同意的話，有什麼錯？低級趣味？誰判定的？」、「不是應該把傳播視頻的人抓起來嗎？」、「這也沒嫖沒小三，老師就不能有性生活了？」、「受害者是老師和女生吧，人家的自由，第三方憑什麼洩露別人隱私？」、「法律對性侵那麼寬容，對正常需求的人就這麼苛刻嗎？」

    潘男表示，自己出於氣憤才將「女性朋友」手機內的影片上傳到群組。（圖擷取自微博）

    潘男表示，自己出於氣憤才將「女性朋友」手機內的影片上傳到群組。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    撞見阿翔澳門「補破網之旅」 神級美嬌妻被讚「偉大」
    2019-06-27 18:56

    撞見阿翔澳門「補破網之旅」 神級美嬌妻被讚「偉大」
    趁教育旅遊跟高職妹做愛 男師竟說「會先離婚再娶妳」
    2019-03-02 10:24

    趁教育旅遊跟高職妹做愛 男師竟說「會先離婚再娶妳」
    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點

    文青雙語學區搶手 把握最佳起漲點
    強國女子為向老王要錢 拍攝毆打子女影片要脅
    2018-08-29 22:34

    強國女子為向老王要錢 拍攝毆打子女影片要脅
    男女在教室瘋狂做愛 中國傳「師生戀」羅生門
    2018-08-04 10:04

    男女在教室瘋狂做愛 中國傳「師生戀」羅生門
    索取「動態秘笈」

    索取「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-12 19:17

    武漢肺炎》俄國宣稱率先研製疫苗 期刊認為仍須擴大臨床實驗

    2020-08-12 21:53

    黎智英獲諾貝爾和平獎？ 李怡：港人或會認為當之無愧

    2020-08-12 20:21

    地中海東部探勘爭議調停破局 土耳其希臘兩國關係瀕臨瓦解

    2020-08-12 19:52

    愛得「火」熱！特技演員下跪求婚 護士女友驚訝點頭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播