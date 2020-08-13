中國男師「激戰」嫩女影片外流引議 網︰何必苛責「有需求」的人

康姓高中老師與小他20幾歲的女性拍攝「激戰影片」遭外流。（圖擷取自微博）

2020-08-13 17:41:40

〔即時新聞／綜合報導〕激戰影片遭人惡意外流，被處罰的卻是受害者？近來，中國鎮江一名25歲的潘男意外發現「女性朋友」手機內存有與康姓男子的「激戰影片」，出於氣憤將影片上傳到群組，引發網友瘋狂轉發，目前相關單位正在調查中，潘男投案自首，影片中的男主角也迅速因教師身分而遭懲處，引發中國網民熱議，紛紛怒批，「女性朋友，妳氣憤個屁？」、「受害者是老師和女生吧，人家的自由，第三方憑什麼洩露別人隱私？」、「法律對性侵那麼寬容，對正常需求的人就這麼苛刻嗎？」

根據中媒《頭條新聞》報導，鎮江「激戰影片」廣泛流傳，引發有關單位關注，最初上傳影片的潘男自首投案，坦承自己一時氣憤才會將影片傳到群組，昨日影片中的男主角康男任教的學校也發出公告表示，「該教師拍攝不雅視頻，屬於低級趣味，違背社會公序良俗，有違教師師德，嚴重損害教師形象」，因此「立即調離教學一線崗位，並責令其作出深刻檢查」，待後續調查完成後，再依據相關規定，做出進一步處理。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「女性朋友氣憤個屁？」、「視頻發布者有病？人家和你非親非故，你憑什么生氣，憑什麼發出去？」、「取得女方同意的話，有什麼錯？低級趣味？誰判定的？」、「不是應該把傳播視頻的人抓起來嗎？」、「這也沒嫖沒小三，老師就不能有性生活了？」、「受害者是老師和女生吧，人家的自由，第三方憑什麼洩露別人隱私？」、「法律對性侵那麼寬容，對正常需求的人就這麼苛刻嗎？」

潘男表示，自己出於氣憤才將「女性朋友」手機內的影片上傳到群組。（圖擷取自微博）

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