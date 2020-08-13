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    香港開放中國旅客轉機 港專家爆：港府尚未對此作出防疫指示

    香港機場管理局宣布，從中國機場出發的旅客可經由香港國際機場轉機或過境，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，機管局及港府尚未交代如何處理旅客在登機前14日內曾到過中國染疫地區的問題。（彭博）

    香港機場管理局宣布，從中國機場出發的旅客可經由香港國際機場轉機或過境，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，機管局及港府尚未交代如何處理旅客在登機前14日內曾到過中國染疫地區的問題。（彭博）

    2020-08-13 14:13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕香港機場管理局今凌晨宣布，自本週六至10月15日這段時間內，從中國機場出發的旅客可經由香港國際機場轉機或過境至其他航點，但此舉卻被許多香港民眾質疑可能成為病毒傳播管道。對此，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，目前機管局及港府尚未交代如何處理旅客在登機前14日內曾到過中國染疫地區的問題。

    根據《香港電台》報導，何栢良表示，目前中國疫情平穩，但是新疆及遼寧仍有小規模群聚感染，但機管局及港府尚未交代如何處理旅客登機前14日內曾到過染疫地區的問題，若旅客是中國人，可透過健康碼得知概況，但非中國旅客可能會滯留在香港，關鍵在於染疫高風險人士應該在中國就要被攔截。

    另外，有人建議港府應該設立「港康碼」，讓持有陰性檢測結果人士可在14天內出入餐廳、商場或公共場所等。何栢良則認為，這並不是個好策略，因為這等於全港700萬人必須每週全民檢測1次，未來雖然實際上可行，但仍會使得有經濟能力的人才能做檢測及進餐廳，涉及公平原則，官員需要多加考慮。

    何栢良建議，港府當局應優先針對新入住公立醫院病人、醫護人員、安老院職員，每7日進行1次檢測，避免造成院際群聚感染，同時檢視、堵塞邊境漏洞，若社區沒有傳播鏈，就有條件放寬防疫措施，不需要使用「港康碼」。至於跨境安排，何栢良則贊成使用「健康碼」。

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