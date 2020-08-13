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    武漢肺炎》紐西蘭拉警報！ 境內感染新增13例、境外移入1例

    紐西蘭今天通報新增14人確診，其中13人與11日爆發的家庭群聚感染有關，另外1人則是境外移入案例，圖中人物非當時人。（美聯社）

    紐西蘭今天通報新增14人確診，其中13人與11日爆發的家庭群聚感染有關，另外1人則是境外移入案例，圖中人物非當時人。（美聯社）

    2020-08-13 13:23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染持續擴大，紐西蘭最大城市奧克蘭11日傳出一起4人確診的家庭群聚感染，震驚全國，因為紐西蘭3個月來都沒有出現過境內感染傳播，而今天紐西蘭通報新增14人確診，其中13人與這起家庭群聚有關，另外1人則是境外移入案例。

    據《BBC》報導，因為疫情拉警報的關係，奧克蘭12日起進入3天的封鎖狀態，未料紐西蘭今天就通報新增14例確診，當中13人都跟先前的家庭群聚感染有關係，另外1人為境外移入，在11日家庭群聚感染出現之前，紐西蘭維持了102天無本土案例的紀錄。

    紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在新聞記者會上表示，「我們現在已經意識到了所處局勢的嚴重性」，她還補充提到，「目前將以急迫卻冷靜且有條不紊的方式來處理」，紐西蘭當地官員則稱，所有的確診病例都以接受隔離，也會部分接觸者隔離。

    據了解，目前奧克蘭已進入最高的3級警戒，全城商家禁止營業，直到8月14日凌晨才會解除；奧克蘭市長葛夫（Phil Goff）在11日晚間呼籲民眾保持冷靜並保持耐心，「奧克蘭人要像上次一樣團結一心消滅社區感染，保持冷靜、遵守封城令、不要恐慌屯貨」。

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