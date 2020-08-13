武漢肺炎》巴西已11名州長確診 可能與俄國合作產製疫苗

巴西巴拉納州宣布，未來可能和俄羅斯政府合作研發測試和產製，俄羅斯近日宣布成功研發的疫苗「史普尼克V」。示意圖。（路透）

2020-08-13 11:52:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，累計確診人數已突破2055萬例，疫情數高居全球第二的巴西傳出聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）也確診，成為巴西第11名確診武漢肺炎的州長。巴西巴拉納州（Paraná）則宣布，未來可能和俄羅斯政府合作研發測試和產製，俄羅斯近日宣布成功研發的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）。

《約翰霍普金斯大學》截至今上午11點半的最新統計顯示，全球武肺確診已超過2055萬例，死亡人數則超過74.8萬例，其中美國確診病例已突破519.5萬例，死亡則是超過16.5萬。巴西確診則突破316.4萬例，死亡超過10.4萬例。據巴西衛生部通報，在過去一天新增5萬5155例確診、1175人死亡。

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外媒報導指出，聖保羅州是巴西因武肺死亡人數最多的州，該州州長多利亞也宣布自己檢測陽性確診，成為巴西第11名確診武漢肺炎的州長。不過他也表示自己並未出現症狀，身體狀況也良好，但會按規定自我隔離居家工作，接下來將在家裡透過遠端與聖保羅政府各部門召開會議。

巴西的巴拉納州則傳出，州長朱尼奧（Ratinho Junior）與俄羅斯駐巴西大使館代表通過線上會議，簽署一份研發「史普尼克V」的了解備忘錄，未來可能和俄羅斯政府合作研發測試和產製「史普尼克V」疫苗。該款疫苗為俄羅斯11日宣布成功研發，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）甚至已讓女兒直接進行接種。

不過巴拉納州政府方面表示，目前只是先簽署備忘錄成為合作夥伴關係，俄方尚未分享疫苗研究的技術資訊，也尚未獲得巴西衛生監測局（Anvisa）批准。衛生監測局也表示尚未接到俄方提出關於疫苗分析或研究測試的申請。

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