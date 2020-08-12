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    武漢肺炎》疫情加快蔓延 法總理憂民眾疏忽防疫

    法國加強防疫措施，總理卡斯泰（見圖）憂民眾掉以輕心。（法新社）

    法國加強防疫措施，總理卡斯泰（見圖）憂民眾掉以輕心。（法新社）

    2020-08-12 22:05:36

    〔即時新聞／綜合報導〕為了降低法國第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的風險，法國總理卡斯泰（Jean Castex）要求各地省長及區長擴大強制口罩令，並禁止任何人數超過5000人的活動，直到10月30日。

    綜合外媒報導，法國近日開始加強實行防疫措施。總理卡斯泰於週二（11日）拜訪南法蒙彼利埃大學附屬中心醫院（CHU），他表示：「我們在大約兩週的時間內密切監視著疫情走向，確實看到了疫情往不好的方向發展了。」為了防止疫情再一次爆發，法國政府要求各地省長、區長跟地方官員盡可能擴大強制口罩令。卡斯泰強調：「若我們沒有集體意識，我們就將面臨疫情重新流行的風險」。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二與部會首長舉行視訊會議，並決定對20個大城制定新的限制措施。在10月30日前，法國政府將禁止超過5000人參加的活動，卡斯泰說，各地地方官員有可能在民眾嚴格遵守的情況下放鬆限制政策。他強調希望民眾遵守防疫規範，包括保持社交距離及戴口罩。目前巴黎、圖盧茲、里爾、比亞里茨等城市都實施了在戶外人多場所強制戴口罩的措施。

    根據法國公共衛生局的數據，7日到10日4天內記錄了近5000例新確診例，當局認為，疫情正在加快蔓延，尤其是在年輕族群之間。11日，法國24小時內累計了1397例確診病例，總確診病例達到20萬4172例，共造成3萬0354人死亡。

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