武漢肺炎》京畿道群聚感染爆發 南韓睽違17日再現單日增逾50例

南韓11日新增54例確診，多數為本土病例。圖為京畿道龍仁市街景。（彭博）

2020-08-12 11:33:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內面對集體感染案影響，境外則需處理移入病例問題，無輕忽空間；據南韓防疫單位今日公告統計，11日南韓新增54例確診，睽違17日出現50例以上病例。新增病例過半為本土病例，受日前京畿道高陽市教會群聚感染案影響，另外京畿道內，其他市也有教會及學校出現病例。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓11日新增53例確診病例，另無新增死亡病例，南韓境內累計確診病例來到1萬4714例，累計死亡病例為305例，為睽違17日，單日新增病例再度攀升回50例以上。

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新增病例中，有35例為本土病例，分別出現在京畿道19例、首爾市13例、釜山市3例；京畿道日前高陽市一教會爆發群聚感染，影響持續擴大，截至11日中午，相關確診病例數已經累計達33例。京畿道內，除高陽市外，金浦市一教會群聚感染案例累計病例數則來到12例，另龍仁市一名高中生確診，該生一名同班同學被傳染，曾與其有接觸的他校3名學生也確診。

新增病例中，境外輸入性病例則佔19例，其中8例為入境檢疫過程確診，11例為入境後隔離期確診，病例來源地分別為烏茲別克8例、美國3例，印尼、沙烏地阿拉伯、阿富汗、厄瓜多、摩洛哥、奈及利亞、蘇丹、塞內加爾各1例。

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