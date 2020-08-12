為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》京畿道群聚感染爆發 南韓睽違17日再現單日增逾50例

    南韓11日新增54例確診，多數為本土病例。圖為京畿道龍仁市街景。（彭博）

    南韓11日新增54例確診，多數為本土病例。圖為京畿道龍仁市街景。（彭博）

    2020-08-12 11:33:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內面對集體感染案影響，境外則需處理移入病例問題，無輕忽空間；據南韓防疫單位今日公告統計，11日南韓新增54例確診，睽違17日出現50例以上病例。新增病例過半為本土病例，受日前京畿道高陽市教會群聚感染案影響，另外京畿道內，其他市也有教會及學校出現病例。

    《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓11日新增53例確診病例，另無新增死亡病例，南韓境內累計確診病例來到1萬4714例，累計死亡病例為305例，為睽違17日，單日新增病例再度攀升回50例以上。

    新增病例中，有35例為本土病例，分別出現在京畿道19例、首爾市13例、釜山市3例；京畿道日前高陽市一教會爆發群聚感染，影響持續擴大，截至11日中午，相關確診病例數已經累計達33例。京畿道內，除高陽市外，金浦市一教會群聚感染案例累計病例數則來到12例，另龍仁市一名高中生確診，該生一名同班同學被傳染，曾與其有接觸的他校3名學生也確診。

    新增病例中，境外輸入性病例則佔19例，其中8例為入境檢疫過程確診，11例為入境後隔離期確診，病例來源地分別為烏茲別克8例、美國3例，印尼、沙烏地阿拉伯、阿富汗、厄瓜多、摩洛哥、奈及利亞、蘇丹、塞內加爾各1例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》病魔襲美洲 阿根廷確診數反超義國、墨國確診數破49萬
    2020-08-12 10:36

    武漢肺炎》病魔襲美洲 阿根廷確診數反超義國、墨國確診數破49萬
    武漢肺炎》日本疫情嚴峻 昨增700確診、7人死亡
    2020-08-12 09:55

    武漢肺炎》日本疫情嚴峻 昨增700確診、7人死亡
    家樂福旁 新店最大都更案即將公開

    家樂福旁 新店最大都更案即將公開
    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    2020-08-11 21:42

    武漢肺炎》俄疫苗刻意命名「史普尼克V」 美智庫：恐適得其反
    武漢肺炎》菲律賓將接受俄國疫苗 杜特蒂自願第一個接種
    2020-08-11 19:54

    武漢肺炎》菲律賓將接受俄國疫苗 杜特蒂自願第一個接種
    GOGORO環保騎聚．公益相遇

    GOGORO環保騎聚．公益相遇
    國際今日熱門
    2020-08-11 13:11

    港外國記者會聲援黎智英 中外交部駐港公署：沒有絕對的新聞自由

    2020-08-11 12:30

    防關鍵技術洩漏 日本文科省令大學設立專責部門

    2020-08-11 14:02

    巧合？南韓中部、濟州連續49天降雨 雙雙刷新紀錄

    2020-08-11 12:26

    貝魯特港口傳發現20化學物質容器、1外洩中 專家急處置防炸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播