武漢肺炎》病魔襲美洲 阿根廷確診數反超義國、墨國確診數破49萬

墨西哥累計確診數衝破49萬大關。圖為墨西哥一名武漢肺炎患者病逝，家人下葬患者的畫面。（路透）

2020-08-12 10:36:54

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，尤其以美洲疫情狀況最為嚴峻。阿根廷近幾週疫情數字激升，據該國政府數據，週二新增確診數逾7000例，超越義大利，累計死亡病例數則逾5000例；同為美洲國家的墨西哥疫情狀況也不容輕視，據墨國衛生單位公布數字，該國昨日新增逾6000例確診，使墨國累計確診數衝破49萬大關。

綜合《路透》報導，阿根廷政府統計指出，該國週二單日新增確診病例數共7043例，使累計確診病例數達到26萬911例，死亡病例數則達5004例。截至最新，阿根廷的確診病例數已經超越曾為重症區的義大利。

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儘管阿根廷自5月20日起便進入封鎖狀態，但日前放寬部分限制，被部分輿論歸咎為近期疫情不斷飆升的原因；阿根廷首都布宜諾斯艾利斯及周邊省份雖有嚴格的檢疫措施和限制，但仍然成為阿根廷疫情爆發重點。

同為美洲國家的墨西哥境內疫情嚴峻，根據墨國衛生單位昨日公告統計，墨國週二單日新增6686例確診，另增926例死亡病例，使墨西哥累計病例數一口氣飆漲過49萬門檻，直達49萬2522例，累計死亡病例數則為5萬3929例；截至最新，墨西哥累計確診病例排名全球第6。

針對統計數據，墨西哥政府曾表態，實際疫情狀況極可能遠比官方統計數據來得嚴重。

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