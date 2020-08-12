為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京危險了！中國暴雨「三警齊發」

    中國暴雨再來，今天強降雨重點區在北京，官方「三警齊發」。圖為北京8月9日一景。（圖擷取自網路）

    中國暴雨再來，今天強降雨重點區在北京，官方「三警齊發」。圖為北京8月9日一景。（圖擷取自網路）

    2020-08-12 08:50:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國從6月起暴雨連連，長江水患大發，已經造成數千萬人受災，災損逾千億元，但災害未止，雨帶持續北移，根據中國中央氣象台發布的訊息，新一輪強降水已經在北方多地展開，華北地區12日降水將達到鼎盛；京津冀地區將遇今年汛期以來的最強降水；其中，河北、北京部分地區地質災害風險較高。

    針對目前可能的氣象預報，當局已「三預警齊發」，包括中小河流洪水氣象風險預警、山洪災害氣象預警、地質災害等，顯示危機強度大。

    綜合中媒報導，中國中央氣象台今天一早即持續發布暴雨黃色預警，範圍包括內蒙古東南部、山西中南部、河北、北京、天津、山東西北部、遼寧西部、河南北部、甘肅南部和東部、陝西南部、四川盆地中西部、雲南西部和南部、廣東南部沿海等地的部分地區有大到暴雨，其中，河北中部和東北部、北京、天津西部等地局地有大暴雨（100～200毫米），四川盆地中西部的部分地區有大暴雨到特大暴雨（100～280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～60毫米，局地可超過100毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

    其中，北京已在昨天傍晚發布暴雨黃色預警，預估主要降雨時段為今天中午到夜間，13日早晨降雨逐漸減弱結束；預計全市平均降雨量40～80毫米，西部、北部沿山一帶局地可能達到200毫米以上，降雨期間伴有雷電和局地短時大風。

    由於暴雨太大，北京市已要求市民減少外出，且全市在建工地停止施工，以避免危險。八達嶺長城及圓明園遺址公園都已暫停營業。

    另外，北京西南部及四川盆地需要重點防範各類氣象災害。部分區已發出洪水黃色及紅色預警，而四川中北部、甘肅南部等地的部分地區發生山洪災害可能性大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國洪災保江浙棄安徽 「主動潰堤」害3千年古鎮慘淹引網民罵翻
    2020-07-27 14:02

    中國洪災保江浙棄安徽 「主動潰堤」害3千年古鎮慘淹引網民罵翻
    下游快跑！長江3號洪水形成 三峽大壩、淮河、太湖都要加強洩洪
    2020-07-27 07:11

    下游快跑！長江3號洪水形成 三峽大壩、淮河、太湖都要加強洩洪
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    中國暴雨移到長江中下游了！安徽巢湖村民划澡盆出門
    2020-07-26 09:59

    中國暴雨移到長江中下游了！安徽巢湖村民划澡盆出門
    連日暴雨湖北山崩 他拍下一張照片救全村人
    2020-07-25 23:19

    連日暴雨湖北山崩 他拍下一張照片救全村人
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    國際今日熱門
    2020-08-11 11:43

    回應中國制裁 川普：我們不應再談中國

    2020-08-11 11:07

    芝加哥徹夜暴動 暴徒打劫商家傷13警 逾百人被捕

    2020-08-11 09:58

    台海軍情》劍指台灣？港媒曝共軍罕見演練夜間搶灘、巷戰

    2020-08-11 10:42

    接二連三開戰場 法專家：川普逐步挑戰北京

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播