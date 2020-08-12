北京危險了！中國暴雨「三警齊發」

中國暴雨再來，今天強降雨重點區在北京，官方「三警齊發」。圖為北京8月9日一景。（圖擷取自網路）

2020-08-12 08:50:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國從6月起暴雨連連，長江水患大發，已經造成數千萬人受災，災損逾千億元，但災害未止，雨帶持續北移，根據中國中央氣象台發布的訊息，新一輪強降水已經在北方多地展開，華北地區12日降水將達到鼎盛；京津冀地區將遇今年汛期以來的最強降水；其中，河北、北京部分地區地質災害風險較高。

針對目前可能的氣象預報，當局已「三預警齊發」，包括中小河流洪水氣象風險預警、山洪災害氣象預警、地質災害等，顯示危機強度大。

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綜合中媒報導，中國中央氣象台今天一早即持續發布暴雨黃色預警，範圍包括內蒙古東南部、山西中南部、河北、北京、天津、山東西北部、遼寧西部、河南北部、甘肅南部和東部、陝西南部、四川盆地中西部、雲南西部和南部、廣東南部沿海等地的部分地區有大到暴雨，其中，河北中部和東北部、北京、天津西部等地局地有大暴雨（100～200毫米），四川盆地中西部的部分地區有大暴雨到特大暴雨（100～280毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30～60毫米，局地可超過100毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

其中，北京已在昨天傍晚發布暴雨黃色預警，預估主要降雨時段為今天中午到夜間，13日早晨降雨逐漸減弱結束；預計全市平均降雨量40～80毫米，西部、北部沿山一帶局地可能達到200毫米以上，降雨期間伴有雷電和局地短時大風。

由於暴雨太大，北京市已要求市民減少外出，且全市在建工地停止施工，以避免危險。八達嶺長城及圓明園遺址公園都已暫停營業。

另外，北京西南部及四川盆地需要重點防範各類氣象災害。部分區已發出洪水黃色及紅色預警，而四川中北部、甘肅南部等地的部分地區發生山洪災害可能性大。

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