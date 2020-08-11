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    香港中大前校長轉戰新加坡 沈祖堯：並非倒戈

    香港中文大學前校長沈祖堯（見圖）今天在社群平台發文表示，自己將在明年到新加坡接任南洋理工大學醫學院院長、高級副校長，強調自己絶對不是轉投客隊、倒戈相向，「香港，永遠是我深愛的家」。（圖擷取自南洋理工大學官網）

    香港中文大學前校長沈祖堯（見圖）今天在社群平台發文表示，自己將在明年到新加坡接任南洋理工大學醫學院院長、高級副校長，強調自己絶對不是轉投客隊、倒戈相向，「香港，永遠是我深愛的家」。（圖擷取自南洋理工大學官網）

    2020-08-11 20:09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學前校長、現任內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯今天（8月11日）在社群平台發文表示，自己將在明年3月到新加坡接任南洋理工大學醫學院院長、高級副校長，他也強調自己絶對不是轉投客隊、倒戈相向，「香港，永遠是我深愛的家」。

    沈祖堯在臉書以「暫別；下一站新加坡」為題發文，形容自己是帶著抱着不捨而又略帶興奮的心情宣布這消息，展開人生的新頁；他表示，這個難得的機遇，讓自己得以參與一所年輕、充滿活力的醫學院的發展，並領導一所著名大學在生命科學領域的研究，特別是人工智能和未來醫學的結合，也感念自己能在年過60之際，還能有這個機會在教育和研究上盡一點力。

    雖然將要與並肩作戰多年的醫療服務團隊及研究夥伴分隔兩地，也要離開生於斯長於斯的香港，但沈祖堯強調自己並非與香港告別，自己的家人與母親仍在香港居住，未來也會常常在兩地往返；他對香港的醫療團隊致以最高的敬意，並感謝許多曾經工作的機構與同事、同學與朋友，也強調自己「絶對不是轉投客隊，倒戈相向」。

    對此，香港名作家陶傑在臉書表示，當袁國勇教授科學論證病毒源頭也被批為「港獨份子」，沈教授此一果斷行動，以中國文化，有兩種解讀角度，A是「力保晚節」，B是「良禽擇木而棲」或「君子不立危牆之下」；他最後也說，雖然沈教授強調，去新加坡並非「倒戈相向」，但連300年中立的瑞士也不再「中立」，「沈教授的結論又未免太早」。

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