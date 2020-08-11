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    軍情動態》若日本改變專守防衛原則 俄國：將被迫做出回應

    俄羅斯有國安官員表示，若日本放棄國家安和平主義政策，「俄羅斯將被迫做出反應」。圖為俄羅斯總統普廷。（彭博）

    俄羅斯有國安官員表示，若日本放棄國家安和平主義政策，「俄羅斯將被迫做出反應」。圖為俄羅斯總統普廷。（彭博）

    2020-08-11 20:57:34

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府規劃將憲法中的「專守防衛」的原則擴大解釋，未來可能授權自衛隊採取在敵方發射飛彈前先行攻擊敵方飛彈基地的防禦政策，引發鄰國的非議；俄羅斯聯邦安全會議副秘書長亞歷山大．韋涅季克托夫（Aleksandr Venediktov）也表示，若日本放棄國家安和平主義政策，「俄羅斯將被迫做出反應」。

    根據《俄國衛星社》 報導，日本政府內部倡議提高對敵基地的攻擊能力，在「專守防衛」的原則上執行「強化導彈防禦」政策，韋涅季克托夫表示，俄方對日本社會的言論感到震驚，即「東京當局現在應該放棄日本憲法所規定的和平原則，並賦予自己在海外進行預防性攻擊的權利」

    韋涅季克托夫表示，顯然這不僅是我們，包括我們的中國夥伴都會警覺，「很遺憾現今有種危險的趨勢，根據個別國家的政治利益修改第二次世界大戰的結果」，他也強調，如果這種事真的發生，「俄羅斯將被迫作出反應」。

    日本政府在取消部署美製新型彈道飛彈攔截系統「陸基神盾」（Aegis Ashore）後，內部有聲音要將日本憲法的「專守防衛」的原則擴大解釋，提出「強化導彈防禦」政策，當時日本防衛大臣河野太郎甚至強硬表示，「中國正迅速增設導彈，需要他們理解什麼？日本保衛自己的領土，需要韓國的理解嗎？」

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