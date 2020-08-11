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    武漢肺炎》女子返國陰變陽 不丹首度下令全國封鎖

    不丹今（11）日首度下令全國封鎖防疫。圖為今年3月，不丹民眾排隊領取消毒液。（法新社）

    不丹今（11）日首度下令全國封鎖防疫。圖為今年3月，不丹民眾排隊領取消毒液。（法新社）

    2020-08-11 17:44:22

    〔即時新聞／綜合報導〕喜馬拉雅山東麓的山間小國不丹以幸福國度著稱，今（11）日首次下令全國封鎖防疫，只因為一名女性返國確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），且確診前曾與首都廷布的不少居民密切接觸。

    《路透》報導，佛教國家不丹王國擁有75萬人，迄今有113例武漢肺炎確診病例，是南亞確診數最低的國家，且尚未有死亡病例。

    不丹經濟嚴重依賴觀光，3月因1名美籍遊客對病毒呈現陽性反應後，宣布禁止旅客入境，並下令所有從海外歸國的人都要強制隔離3週。

    不丹首度全國封鎖是因1名27歲女性從科威特返國，經檢測呈陰性後離開隔離區，但10日卻在當地診所檢測出陽性反應。

    不丹政府表示，當局將強制執行史無前例的封鎖，以查明和隔離所有陽性病例，中斷病毒傳播鏈。

    政府聲明指出，全國人員和車輛通訊都將被限制，「每個人都應該留在家中以保護自己和家人免受疾病的侵襲。」

    在封鎖令下，不丹所有的學校、機構、辦公室和商業機構將關閉，考試將延後，寄宿設施中的學生和實習生被告知要留在校園並遵守防疫規範。

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