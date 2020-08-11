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    川普口誤發錯音 竟帶動T恤售量達歷史新高

    美國總統川普簽署美國戶外活動法案時，讚美了優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的美景卻發錯音，連帶地帶動「Yo semites」T恤的銷售量，達到了發售以來的歷史新高。（圖擷自National Museum of American Jewish History推特）

    美國總統川普簽署美國戶外活動法案時，讚美了優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的美景卻發錯音，連帶地帶動「Yo semites」T恤的銷售量，達到了發售以來的歷史新高。（圖擷自National Museum of American Jewish History推特）

    2020-08-11 15:37:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普8月4日簽署美國戶外活動法案時，讚美了優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的美景，卻將Yosemite講成「yo semites」，而實際上發音應該是「yo-sem-it-ee」，誰也沒有想到這個口誤竟帶動一件T恤的售量，達到了發售以來的歷史新高。

    《CNN》報導，這件T恤就是美國猶太歷史博物館於2011年開始販售的「Yo semites」T恤，由藝術家萊頓（Sarah Lefton）所設計，當年她在優勝美地國家公園附近的猶太夏令營工作時，突然有了靈感做出了這件衣服的原版。

    在T恤上面可以看到大大的「Yo semites」，字句的上方是兩棵類似於紅杉的樹，畢竟優勝美地可是以紅杉神木而聞名，最古老的樹齡達3266年。

    美國猶太歷史博物館的傳播和公共參與總監奧古斯特（Emily August）表示，「Yo semites」T恤之前在博物館的實體商店和網路賣場中就廣受歡迎，但川普口誤後更多人注意到了這件衣服。

    博物館見機不可失，趁著熱度在社交平台上廣為宣傳「Yo semites」T恤，結果銷售量果不其然創下歷史高點，目前館方正努力消化來自四面八方的訂單。

    那麼「Yo semites」T恤到底賣了多少件呢？奧古斯特僅透露在博物館展開推銷後的30個小時內，就幾乎和整個7月的銷售量差不多；過了一個星期之後，目前累計的銷售總額已超過前面3個月的總和。

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