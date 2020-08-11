黎智英被捕 支持者爆買香港《蘋果》 一度「斷紙」再加印

香港蘋果日報今日再加印20萬份，總印報量達55萬份。（法新社）

2020-08-11 11:48:20

〔即時新聞／綜合報導〕港警昨日（10）大動作拘捕10人，包含香港壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒高層等人，港警也大動作搜索香港壹傳媒總部，讓許多香港民眾憤怒，並發起「就算《蘋果》出白紙，我照樣買爆」活動。今日香港《蘋果日報》清晨開賣時，各販賣據點就出現排隊人潮，到上午8時就多出現「斷紙」現象，對此，香港《蘋果》也宣布再加印20萬份報紙，總印刷量達到55萬份。

綜合媒體報導，港警昨日突襲香港壹傳媒總部搜索，引起許多熱愛民主自由的香港民眾不滿，在加上黎智英及壹傳媒高層都被以違反香港國安法「勾結境外勢力」罪名逮捕，讓許多香港民眾紛紛在社群媒體喊「撐蘋果」活動，指出「就算蘋果印白紙，我照樣全買」。

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而今日凌晨大約2時開始，香港街頭便出現排隊等報紙的人潮，等到報紙一開賣，還有支持者直接買了一疊。根據香港《蘋果日報》臉書貼文指出，到了上午8時，各地紛紛傳出「斷紙」的斷貨現象，讓香港《蘋果》表示，決定再加印20萬份，讓今日總印報量達到55萬份。

不過就算香港《蘋果》指出已經在加印報紙，還是有許多香港網友表示，「蘋果日報請火速加印，好多地方已售罄」、「不夠不夠，再多印點」、「見到人龍排隊買報紙」、「印100萬份也會賣完」、「55萬份不夠啦」、「香港人又締造歷史，萬人空巷排隊買報紙！」

有支持者直接買了一整疊香港蘋果日報。（路透）

香港蘋果日報在臉書宣布，各地出現斷貨消息，因此決定要再加印。（圖擷自香港蘋果日報臉書）

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