為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英被捕 支持者爆買香港《蘋果》 一度「斷紙」再加印

    香港蘋果日報今日再加印20萬份，總印報量達55萬份。（法新社）

    香港蘋果日報今日再加印20萬份，總印報量達55萬份。（法新社）

    2020-08-11 11:48:20

    〔即時新聞／綜合報導〕港警昨日（10）大動作拘捕10人，包含香港壹傳媒創辦人黎智英、壹傳媒高層等人，港警也大動作搜索香港壹傳媒總部，讓許多香港民眾憤怒，並發起「就算《蘋果》出白紙，我照樣買爆」活動。今日香港《蘋果日報》清晨開賣時，各販賣據點就出現排隊人潮，到上午8時就多出現「斷紙」現象，對此，香港《蘋果》也宣布再加印20萬份報紙，總印刷量達到55萬份。

    綜合媒體報導，港警昨日突襲香港壹傳媒總部搜索，引起許多熱愛民主自由的香港民眾不滿，在加上黎智英及壹傳媒高層都被以違反香港國安法「勾結境外勢力」罪名逮捕，讓許多香港民眾紛紛在社群媒體喊「撐蘋果」活動，指出「就算蘋果印白紙，我照樣全買」。

    而今日凌晨大約2時開始，香港街頭便出現排隊等報紙的人潮，等到報紙一開賣，還有支持者直接買了一疊。根據香港《蘋果日報》臉書貼文指出，到了上午8時，各地紛紛傳出「斷紙」的斷貨現象，讓香港《蘋果》表示，決定再加印20萬份，讓今日總印報量達到55萬份。

    不過就算香港《蘋果》指出已經在加印報紙，還是有許多香港網友表示，「蘋果日報請火速加印，好多地方已售罄」、「不夠不夠，再多印點」、「見到人龍排隊買報紙」、「印100萬份也會賣完」、「55萬份不夠啦」、「香港人又締造歷史，萬人空巷排隊買報紙！」

    有支持者直接買了一整疊香港蘋果日報。（路透）

    有支持者直接買了一整疊香港蘋果日報。（路透）

    香港蘋果日報在臉書宣布，各地出現斷貨消息，因此決定要再加印。（圖擷自香港蘋果日報臉書）

    香港蘋果日報在臉書宣布，各地出現斷貨消息，因此決定要再加印。（圖擷自香港蘋果日報臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黎智英被捕 香港蘋果：無畏無懼一定撐下去
    2020-08-10 22:11

    黎智英被捕 香港蘋果：無畏無懼一定撐下去
    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    2020-08-10 17:52

    壹傳媒遭港警搜索 彭定康：香港將走向北京一樣的「警察城市」
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由
    2020-08-10 15:41

    港警突襲辦公大樓搜索 香港壹傳媒工會譴責侵害新聞自由
    被問壹傳媒未來 黎智英苦笑：走一步算一步，無法擔心太多
    2020-08-10 15:07

    被問壹傳媒未來 黎智英苦笑：走一步算一步，無法擔心太多
    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮

    年中優惠大爆發！買電視送券再送禮
    港警大規模搜壹傳媒總部 《立場》等多家港媒採訪被拒
    2020-08-10 12:46

    港警大規模搜壹傳媒總部 《立場》等多家港媒採訪被拒
    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    2020-08-10 12:02

    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    國際今日熱門
    2020-08-10 13:27

    軍情動態》監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察

    2020-08-10 15:00

    解放軍8月東沙奪島演習瘋傳 中專家改口：不能上當

    2020-08-10 13:55

    軍情動態》以色列第二支F-35I中隊投入部署 具備完全作戰能力

    2020-08-10 14:44

    黎智英等人被捕 次子黎耀恩開設茶餐廳也被抄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播