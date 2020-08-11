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    「東方明珠」殞落！昨晨香港大抓捕、晚間閃電直轟上海明珠塔

    中國上海知名地標「東方明珠塔」昨晚被閃電擊中。（圖截自微博）

    中國上海知名地標「東方明珠塔」昨晚被閃電擊中。（圖截自微博）

    2020-08-11 10:25:11

    〔即時新聞／綜合報導〕香港「港區國安法」上路逾1個月，港警昨日展開大肆抓捕民主派人士，包含前香港眾志副秘書長周庭、壹傳媒創辦人黎智英等人，嚴重打擊香港民主派勢力。而同時，閃電狂轟上海，一度擊中知名地標「東方明珠塔」，引得眾人尖叫連連。對此，不少海外網友驚訝表示，香港的別稱正好是「東方明珠」，直呼實在「太邪門了」！

    中國上海知名地標「東方明珠塔」昨晚被閃電擊中。（圖截自微博）

    中國上海知名地標「東方明珠塔」昨晚被閃電擊中。（圖截自微博）

    昨日上午壹傳媒創辦人黎智英和2名兒子及5名高層，被港警以違反香港國安法「勾結外國勢力」罪名逮捕，更闖入並封鎖集團總部大肆搜查。事發後香港民間組織「香港故事」成員李宇軒以及香港前學民思潮成員李宗澤也同樣被捕。晚間十時左右，前香港眾志副秘書長周庭也被控「煽惑分裂」罪名被港警帶走，引發港人震驚和憤慨。

    恰巧昨日暴雨猛轟中國上海，晚間雷聲大作狂炸市區。數道閃電如利劍劃破天空，其中知名地標「東方明珠塔」一度被閃電擊中，照亮半片天空，嚇得圍觀市民尖叫連連，中國網友形容「天哪！好像在看災難片」，而海外網友看後紛紛表示，香港的別稱正好是「東方明珠」，對於這樣的巧合直呼「實在是太邪門了」！

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