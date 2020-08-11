軍情動態》美B-52同時攜掛2枚新款極音速武器 飛行測試畫面曝光

美國1架B-52H「同溫層保壘」戰略轟炸機攜掛新款極音速武器AGM-183A，完成最後一次的掛彈飛行測試，下一階段將進行實彈發射。（照片取自愛德華空軍基地網站）

2020-08-11 10:57:43

〔即時新聞／綜合報導〕全球大國競相研發極音速武器，有媒體報導，美國愛德華空軍基地的1架B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機攜掛2枚AGM-183A空射快速反應武器（ARRW），是一種新款極音速武器，完成最後一次的掛彈飛行測試，下一階段將進行實彈發射，以驗證其性能。

空軍人員將AGM-183A攜掛在B-52上。（照片取自愛德華空軍基地網站）

根據《The Drive》報導，美國總統川普今年5月宣布，美國正在研製「超級飛彈」，能以17馬赫（音速單位）速度飛行。據推測，川普所指的就是AGM-183A。

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B-52轟炸機攜掛AGM-183A準備起飛。（照片取自愛德華空軍基地網站）

報導指出，參與測試的B-52，綽號「龍之煉獄」，機上與測試程序相關的改裝越來越精細。此外，這架飛機已攜掛AGM-183A測試多次，但記者發現，此次測試B-52攜掛了2枚AGM-183A，其中1枚看上去比先前的完成度更高。

在本次測試中，記者透過公開的飛機追蹤應用程式進行觀察，B-52在加州穆古點（Point Mugu）外海一帶飛行。美國空軍則表示，本次測試驗證了AGM-183A將遙測和GPS數據傳輸至地面站的能力，結果非常成功。

美國空軍第419測試中隊指揮官榮奎斯特（Michael Jungquist）中校在聲明中表示，「本週的測試驗證了原型武器的通信能力；整個團隊很高興能採取下一階段的行動，啟動我們首次的極音速武器空射測試...這些武器將使常規火力以驚人的速度到達全球任何地方。」

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