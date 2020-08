芝加哥徹夜暴動 暴徒打劫商家傷13警 逾百人被捕

2020-08-11 11:07:54

〔即時新聞/綜合報導〕芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店,大批民眾湧入豪華商業區大肆破壞,當局派出數百警力維安,雙方發生衝突,造成多名員警受傷,並有逾百人被捕。

美國芝加哥市區昨晚間爆發嚴重警民衝突,據傳是有多名暴徒砸窗破門、打劫高檔商店,甚至還發生槍擊事件,部分商家稱損失慘重,暫時無法再營業。警方為此派遣超過400名警力前往現場,據傳有2人中彈,分別是一位民眾及一名警衛,另有13名警員受傷,整夜下來則有超過百人被捕。

請繼續往下閱讀...

目前尚不清楚引發騷動的確切起因,不過芝加哥南區(黑人區、普遍貧窮區)恩格塢(Englewood)社區9日才傳出有警察開槍打傷1名20歲男子的事件,之後也引發群眾聚集,網路上甚至謠傳有15歲少年遭警方槍殺的謠言,以及有人預告將有車隊要去市區洗劫的消息。

芝加哥警察局長布朗(David Brown)10日在記者會上也提及此事,並指網上流傳鼓勵群眾衝進北區(白人區、普遍富裕)商業區進行報復性掠奪的消息,布朗將此次事件定調為「純粹犯罪行為」的暴亂,並指這並非有組織的抗議活動。芝加哥市長萊特富特(Lori Lightfoot)除譴責網路上的虛假謠言,目前仍拒絕國民兵進駐。

After what happened last night in Chicago, @chicagosmayor Lightfoot should be escorted out of office in handcuffs for treason.

As should @NYCMayor De Blasio. They ENCOURAGED these riots for WEEKS to defy Trump. Now shootings are up by 50% & 133%, respectively.



DEFUND DEMOCRATS. pic.twitter.com/nFbUHCMC3l