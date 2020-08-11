芝加哥徹夜暴動 暴徒打劫商家傷13警 逾百人被捕

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

2020-08-11 11:07:54

〔即時新聞／綜合報導〕芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店，大批民眾湧入豪華商業區大肆破壞，當局派出數百警力維安，雙方發生衝突，造成多名員警受傷，並有逾百人被捕。

美國芝加哥市區昨晚間爆發嚴重警民衝突，據傳是有多名暴徒砸窗破門、打劫高檔商店，甚至還發生槍擊事件，部分商家稱損失慘重，暫時無法再營業。警方為此派遣超過400名警力前往現場，據傳有2人中彈，分別是一位民眾及一名警衛，另有13名警員受傷，整夜下來則有超過百人被捕。

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目前尚不清楚引發騷動的確切起因，不過芝加哥南區（黑人區、普遍貧窮區）恩格塢（Englewood）社區9日才傳出有警察開槍打傷1名20歲男子的事件，之後也引發群眾聚集，網路上甚至謠傳有15歲少年遭警方槍殺的謠言，以及有人預告將有車隊要去市區洗劫的消息。

芝加哥警察局長布朗（David Brown）10日在記者會上也提及此事，並指網上流傳鼓勵群眾衝進北區（白人區、普遍富裕）商業區進行報復性掠奪的消息，布朗將此次事件定調為「純粹犯罪行為」的暴亂，並指這並非有組織的抗議活動。芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）除譴責網路上的虛假謠言，目前仍拒絕國民兵進駐。

After what happened last night in Chicago, @chicagosmayor Lightfoot should be escorted out of office in handcuffs for treason.

As should @NYCMayor De Blasio. They ENCOURAGED these riots for WEEKS to defy Trump. Now shootings are up by 50% & 133%, respectively.



DEFUND DEMOCRATS. pic.twitter.com/nFbUHCMC3l — Candace Owens （@RealCandaceO） August 10, 2020

All bridges up in Chicago to prevent access to downtown. @cbschicago pic.twitter.com/KutdT8Nbc6 — Vi Nguyen （@ViNguyen） August 10, 2020

Stores looted, damaged in Chicago's Goose Island neighborhood: https://t.co/XJbOYwSqlA pic.twitter.com/3v61QjL9h5 — WGN TV News （@WGNNews） August 10, 2020

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（美聯社）

暴動發生後，街道上留下不少痕跡。（法新社）

暴動發生後，當局拉起橫跨芝加哥河的多處鐵橋，進行管制通行，以此限制進入市中心的人車。（美聯社）

芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店，當局派出數百警力維安，雙方發生衝突。（美聯社）

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

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