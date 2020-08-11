為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    芝加哥徹夜暴動 暴徒打劫商家傷13警 逾百人被捕

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    2020-08-11 11:07:54

    〔即時新聞／綜合報導〕芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店，大批民眾湧入豪華商業區大肆破壞，當局派出數百警力維安，雙方發生衝突，造成多名員警受傷，並有逾百人被捕。

    美國芝加哥市區昨晚間爆發嚴重警民衝突，據傳是有多名暴徒砸窗破門、打劫高檔商店，甚至還發生槍擊事件，部分商家稱損失慘重，暫時無法再營業。警方為此派遣超過400名警力前往現場，據傳有2人中彈，分別是一位民眾及一名警衛，另有13名警員受傷，整夜下來則有超過百人被捕。

    目前尚不清楚引發騷動的確切起因，不過芝加哥南區（黑人區、普遍貧窮區）恩格塢（Englewood）社區9日才傳出有警察開槍打傷1名20歲男子的事件，之後也引發群眾聚集，網路上甚至謠傳有15歲少年遭警方槍殺的謠言，以及有人預告將有車隊要去市區洗劫的消息。

    芝加哥警察局長布朗（David Brown）10日在記者會上也提及此事，並指網上流傳鼓勵群眾衝進北區（白人區、普遍富裕）商業區進行報復性掠奪的消息，布朗將此次事件定調為「純粹犯罪行為」的暴亂，並指這並非有組織的抗議活動。芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）除譴責網路上的虛假謠言，目前仍拒絕國民兵進駐。

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（美聯社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（美聯社）

    暴動發生後，街道上留下不少痕跡。（法新社）

    暴動發生後，街道上留下不少痕跡。（法新社）

    暴動發生後，當局拉起橫跨芝加哥河的多處鐵橋，進行管制通行，以此限制進入市中心的人車。（美聯社）

    暴動發生後，當局拉起橫跨芝加哥河的多處鐵橋，進行管制通行，以此限制進入市中心的人車。（美聯社）

    芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店，當局派出數百警力維安，雙方發生衝突。（美聯社）

    芝加哥市區10日清晨遭群眾洗劫商店，當局派出數百警力維安，雙方發生衝突。（美聯社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    芝加哥發生暴徒洗劫商區事件，不少商家幾乎被洗劫一空，門窗也遭人開槍射擊，留下不少彈孔。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    根本是土匪！她買完薯條想到海灘吃 遭海鷗圍攻搶劫
    2020-08-07 12:38

    根本是土匪！她買完薯條想到海灘吃 遭海鷗圍攻搶劫
    搶啊！北卡州沃爾瑪 被數百名暴徒從午夜搶到早上
    2020-06-06 12:07

    搶啊！北卡州沃爾瑪 被數百名暴徒從午夜搶到早上
    克萊亞秋冬大秀 為愛慈善拍賣

    克萊亞秋冬大秀 為愛慈善拍賣
    他保護店面卻被示威暴徒打趴 美國網友痛斥：這不是正義
    2020-06-01 13:48

    他保護店面卻被示威暴徒打趴 美國網友痛斥：這不是正義
    示威變搶劫！美加州長灘Outlet被暴徒洗劫一空
    2020-06-01 10:07

    示威變搶劫！美加州長灘Outlet被暴徒洗劫一空
    得知別人要還債…2屁孩持電擊棒伏擊打劫 同判7年
    2019-04-10 22:29

    得知別人要還債…2屁孩持電擊棒伏擊打劫 同判7年
    墨國油價飆漲20％ 示威變暴動、台商求自保
    2017-01-05 22:39

    墨國油價飆漲20％ 示威變暴動、台商求自保
    國際今日熱門
    2020-08-10 12:54

    統計指全球武肺確診破2千萬 網友：約40天就增千萬例

    2020-08-10 12:20

    軍武新知》人類與AI對決！ 美軍8月下旬舉行F-16模擬戰

    2020-08-10 12:02

    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓

    2020-08-10 13:27

    軍情動態》監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播