大禍臨頭！米克拉颱風今將登陸 中國各種警報狂發

中國對米克拉颱風發布暴雨、颱風預警，同時也啟動防汛防颱風Ⅳ級應急響應、重大氣象災害III級應急響應。（圖取自中央氣象局）

2020-08-11 00:37:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年第6號颱風米克拉正朝向台灣海峽前進，預計今（11日）下午5時將登陸中國福建，中國官方如臨大敵，暴雨、颱風預警齊發，同時也啟動防汛防颱風Ⅳ級應急響應、重大氣象災害III級應急響應。

中國氣象局

中國氣象局指出，因應米克拉颱風來勢洶洶，官方目前已經啟動重大氣象災害III級應急響應，中國氣象局辦公室、應急減災與公共服務司、預報與網絡司、綜合觀測司，國家氣象中心、國家氣候中心、國家衛星氣象中心、國家氣象信息中心、中國氣象局氣象探測中心、公共氣象服務中心、中國氣象局機關服務中心、氣象宣傳與科普中心、中國氣象報社、華風集團立即進入III級應急響應狀態。

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根據《中國國家應急廣播》報導，中國中央氣象台也已發布暴雨和颱風藍色預警，中國中央下令北京、天津、河北、山西、遼寧、福建、河南、四川、陝西、甘肅及可能受影響的省級氣象局根據實際研判啟動或調整相應應急響應級別。

中國官媒《新華社》報導，官方預測米克拉颱風可能會在11日於福建漳浦到連江一帶沿海登陸，屆時強度將達「熱帶風暴級」，中國國家防汛抗旱總指揮部已經啟動防汛防颱風Ⅳ級應急響應，並派員前往福建進行「颱風防禦工作」。

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