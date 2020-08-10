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    巴黎強制戴口罩分區超精細 遊客根本搞不清楚

    為了阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，巴黎10日起強制規定在城中某些人潮較多的地區戴口罩。（路透）

    為了阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，巴黎10日起強制規定在城中某些人潮較多的地區戴口罩。（路透）

    2020-08-10 23:59:34

    〔即時新聞／綜合報導〕為了阻止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，巴黎10日起強制規定在城中某些人潮較多的地區戴口罩，但規定的範圍「超精細」讓遊客感到困惑，無法確定何處是強制戴口罩的區域。

    《路透》 報導，巴黎10日開始在特定區域實行強制戴口罩的政策，城中有超過100個強制戴口罩的區域，包括受歡迎的蒙馬特地區（Montmartre）（包括小巷）和塞納河沿岸，但卻不包括其他著名的旅遊勝地，如艾菲爾鐵塔、香榭麗舍大街和巴黎大堂購物區。11歲以上的人在強制戴口罩區若未戴口罩，將面臨135歐元（約新台幣4672元）的罰款。

    一名和家人來巴黎旅遊的法國旅客表示：「（規定）一點也不清楚。我們是遊客所以根本不知道哪些區域要戴口罩。我們假定觀光景點都需要戴，但也沒有標示，根本搞不清楚。」另一名外國旅客表示，有聽說過規定，但也不清楚口罩區是哪裡，甚至不知道要到哪裡查清楚。

    根據市政廳官員，口罩區規劃可以在巴黎的城市官方網站上查到。官員說，這種規劃是依據人們遵守社交距離的能力而制定，所以才會在同一條街上有些地方要戴，有些則不用。

    但巴黎有些市民希望能擴大巴黎強制戴口罩的區域；巴黎市民德爾芬（Delphine）說：「（擴大口罩區）這是一件好事，這樣我們就不會輕易受到感染。」

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